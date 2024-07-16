Почётный житель Уфы: история Савии Сираевой

Посвятила жизнь искусству. Мы продолжаем рассказывать про почетных жителей Уфы. Выпуск приурочен к 450-летию столицы Республики Башкортостан. Сегодня нашим героем стала заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана и Татарстана Савия Сираева. Ее талант и преданность театру не может не вдохновлять.
Вот уже целых 70 лет она посвящает себя искусству. Из них более 30 служит в татарском театре «Нур». Сцена для актрисы стала первым домом. Каждая роль для Савии Сираевой — это полная отдача зрителю. Перед публикой она не играет, а проживает жизнь своего персонажа. Ее талантом восхищаются многие, для кого-то она служит примером. Савия Гимадлисламовна также является наставником для молодых актеров.
Савия Гимадлисламовна родилась в деревне Староисаево Нуримановского района. Была 12-м ребенком в семье. Задорная, веселая и активная. С самого детства Савия проявляла любовь к сцене. Участвовала в различных самодеятельных спектаклях в сельском клубе, пела и танцевала.
После окончания школы Савия поступила в театральное училище. Сейчас на ее счету множество наград. Одной из недавних стал «Орден дружбы народов». Савия Гимадлисламовна внесла огромный вклад в развитие театрального искусства, сыграла более 20 ролей и даже выступила в роли режиссера в детской постановке «Лесная сказка». Ее талант и преданность к своему делу не могут не вдохновлять. По сей день она активно участвует в жизни театра и продолжает радовать зрителей своим искусством.