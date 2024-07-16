Глава Башкирии встретился со слабослышащей молодежью в парке «Патриот»

Мероприятие прошло в рамках года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане. Глава региона пообщался с участниками IV Всероссийского форума инвалидов по слуху в парке «Патриот», выслушал их впечатления и пожелания. С места событий передает наш корреспондент.

Эти ребята из разных городов и даже стран, но все общаются на одном языке — жестовом. Но это не помешало им принять активное участие во встрече в формате «вопрос-ответ». При помощи сурдопереводчиков они смогли спросить то, что давно хотели у Главы Башкортостана.

В приветственном слове Радий Хабиров заявил, что среди слабослышащей молодежи тоже много будущих специалистов. Все они получат качественное образование и помощь с устройством на работу.

Нам не хватает людей на самых разных специальностях. Экономика развивается, поэтому мы пытаемся готовить людей, которые будут работать в рамках того, что они могут. Поэтому работу в республике мы будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Встреча получилась по-настоящему плодотворной. Так, на просьбу слабослышащей уфимки пригласить на масштабные мероприятия сурдопереводчиков, Радий Хабиров поручил правительству реализовать эту идею минимум на четырех мероприятиях в год.