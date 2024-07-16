Глава Башкирии встретился со слабослышащей молодежью в парке «Патриот»

Мероприятие прошло в рамках года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане. Глава региона пообщался с участниками IV Всероссийского форума инвалидов по слуху в парке «Патриот», выслушал их впечатления и пожелания. С места событий передает наш корреспондент.
Эти ребята из разных городов и даже стран, но все общаются на одном языке — жестовом. Но это не помешало им принять активное участие во встрече в формате «вопрос-ответ». При помощи сурдопереводчиков они смогли спросить то, что давно хотели у Главы Башкортостана.
В приветственном слове Радий Хабиров заявил, что среди слабослышащей молодежи тоже много будущих специалистов. Все они получат качественное образование и помощь с устройством на работу.
Встреча получилась по-настоящему плодотворной. Так, на просьбу слабослышащей уфимки пригласить на масштабные мероприятия сурдопереводчиков, Радий Хабиров поручил правительству реализовать эту идею минимум на четырех мероприятиях в год.
А на предложение о проведении летнего лагеря для членов общества глухих глава региона ответил: «Считайте, что договорились». А значит, вполне возможно, что эта активная и позитивная молодежь соберется в парке «Патриот» и в следующем году.