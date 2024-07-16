В Уфе в автобусах установили камеры видеонаблюдения

Центр дорожного движения совместно с «Башавтотрансом» разработали пилотный проект с инновационной системой слежения. Камеры, установленные в общественном транспорте, будут фиксировать выезд автомобилей на автобусную полосу и нарушения правил парковки на остановках.
По автобусной полосе разрешено ездить только маршрутным такси, а также спецтранспорту. За нарушение правил грозит штраф в размере 1500 рублей. Новая инициатива поможет повысить уровень соблюдения правил дорожного движения и снизить количество ДТП.