Семья из Башкирии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Музыкальная семья из Башкортостана получила 5 млн рублей за победу во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Гайнутдиновы-Файзуллины из села Жуково, пройдя отборочный тур и испытания, достойно представили нашу республику на финале в Москве. По результатам конкурса они набрали наибольшее количество баллов и выиграли денежный приз на улучшение жилищных условий.

Так выглядит обычный вечер семьи Гайнутдиновых-Файзуллиных. Звучание народных инструментов — любимая мелодия подрастающего поколения. Внуки с восторгом наблюдают за игрой своего дедушки, который привил всей семье любовь к искусству, а именно — к музыке.

Отвлекает от всех нехороших мыслей — когда музыкой занимаешься, всё забываешь. Для людей, в основном, играю. Они просят меня: «Играй, пожалуйста, играй». Меня это радует, что я людям свой талант показываю и они удовольствие получают. Рафис Файзуллин

Рафис Хисматуллович — профессиональный музыкант, поэтому он главный учитель для дочери и внуков. Каждый в семье играет на музыкальном инструменте, однако отдушиной внучки стали народные танцы.

Узнав о проведении всероссийского конкурса, члены семьи подали заявку и приступили к выполнению условий участия. Они рассказали и показали, что все три поколения объединяет музыка.

Я получила сообщение о том, что объявляется всероссийский конкурс «Это у нас семейное», и заинтересовалась. Потому что сама идея конкурса показалась привлекательной, поскольку именно задавался вопрос: «Что объединяет вашу семью?» Нашу семью объединяет музыка. Поэтому, посовещавшись с остальными членами семьи, мы решили, что можно попробовать поучаствовать. Лилия Гайнутдинова

Для участия в конкурсе необходимо было снять видеоролик для дистанционного этапа, затем пройти отборочный в Уфе. На него съехались все участники ПФО. Финал состоялся 9 июля в Москве. 32 семьи из разных регионов России стали победителями, в их число вошли и представители Башкортостана.

Семей очень много, и каждая семья — она достойна была победы. Действительно, может, чуть-чуть больше повезло. Вроде как обычная семья, а есть чем гордиться. Флорид Гайнутдинов

С победой в конкурсе Гайнутдиновых-Файзуллиных поздравила на своей странице в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. На что пойдет сертификат, супруги решили, не раздумывая. Выигрыш они потратят на постройку дома с большим двором.

Большая семья, нужно больше места — выходить во двор, убирать снег, побольше проводить времени на свежем воздухе. Поэтому наша мечта, я надеюсь, осуществится. Мы планируем приобрести дом свой. Флорид Гайнутдинов