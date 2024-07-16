Семья из Башкирии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Музыкальная семья из Башкортостана получила 5 млн рублей за победу во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Гайнутдиновы-Файзуллины из села Жуково, пройдя отборочный тур и испытания, достойно представили нашу республику на финале в Москве. По результатам конкурса они набрали наибольшее количество баллов и выиграли денежный приз на улучшение жилищных условий.
Так выглядит обычный вечер семьи Гайнутдиновых-Файзуллиных. Звучание народных инструментов — любимая мелодия подрастающего поколения. Внуки с восторгом наблюдают за игрой своего дедушки, который привил всей семье любовь к искусству, а именно — к музыке.
Рафис Хисматуллович — профессиональный музыкант, поэтому он главный учитель для дочери и внуков. Каждый в семье играет на музыкальном инструменте, однако отдушиной внучки стали народные танцы.
Узнав о проведении всероссийского конкурса, члены семьи подали заявку и приступили к выполнению условий участия. Они рассказали и показали, что все три поколения объединяет музыка.
Для участия в конкурсе необходимо было снять видеоролик для дистанционного этапа, затем пройти отборочный в Уфе. На него съехались все участники ПФО. Финал состоялся 9 июля в Москве. 32 семьи из разных регионов России стали победителями, в их число вошли и представители Башкортостана.
С победой в конкурсе Гайнутдиновых-Файзуллиных поздравила на своей странице в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. На что пойдет сертификат, супруги решили, не раздумывая. Выигрыш они потратят на постройку дома с большим двором.
Несмотря на занятость, нужно находить время, уделять внимание своей семье. Ведь главное в жизни человека — поддержка близких и родных.