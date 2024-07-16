В Башкирии разработали новое поколение катализаторов бензиновых фракций

Внедрение современных технологий и курс на импортонезависимость. Стерлитамакские специалисты предприятия «РН-кат» разработали новое поколение катализаторов гидроочистки бензиновых фракций. Они способны полностью заменить иностранные аналоги для получения высококачественного и экологичного моторного топлива класса Евро-5.

Первая партия катализаторов гидроочистки бензиновых фракций нового поколения разработана специалистами «РН-кат» — дочернего предприятия «Башнефти» в Стерлитамаке. Большой прорыв не только для региона, но и для отрасли в целом.

Благодаря внедрению этой инновации на уфимских нефтеперерабатывающих заводах сократятся операционные затраты — эксплуатационный цикл нового катализатора увеличился в 1,5 раза.

Задача этой разработки, говоря простым языком, — удаление различных примесей из углеводородного сырья и увеличение объёма выработки высокоэкологичного бензина. Катализаторы прошли испытание на базе научного института «Роснефти» в Новокуйбышевске и показали высокую активность в удалении сернистых и азотистых соединений.