Ветеран СВО из Башкирии учит детей патриотизму с помощью занятий спортом

Ветеран специальной военной операции из Кармаскалинского района Башкирии Альмир Ульмаскулов получил тяжелое ранение на поле боя. Как он рассказал информагентству «Башинформ» в рамках медиапроекта «Счастье — это вместе», боевые товарищи, рискуя своими жизнями, вытащили его, когда Альмир подорвался на мине.

Фото №1 - Ветеран СВО из Башкирии учит детей патриотизму с помощью занятий спортом

Мужчина родился и вырос в селе Новые Киешки. Мальчика воспитывали бабушка и дедушка. С детства увлекался гиревым споротом, борьбой и лыжными гонками. Срочную службу прошел в ВДВ. А когда вернулся домой, устроился работать строителем.  

В сентябре 2022-го Альмир получил повестку в рамках объявленной частичной мобилизации.

Спецоперация набирала обороты, и мы знали, что нам предстоит. Я люблю свою страну, поэтому встал на ее защиту. Дедушка и бабушка часто рассказывали мне про моего прадеда, который в числе первых отправился на фронт Великой Отечественной войны и погиб в бою. Помню ветеранов нашего села, видел медали на их груди, сверкавшие на майском солнце, и не забуду их скупые слезы, когда мы, будучи детьми, приходили поздравлять их с Днем Победы. Поэтому если бы меня не мобилизовали, то на передовую отправился бы по контракту. 

Альмир Ульмаскулов, ветеран СВО
Фото №2 - Ветеран СВО из Башкирии учит детей патриотизму с помощью занятий спортом

В зону проведения спецоперации мужчина попал в начале декабря того же года. А новый, 2023 год, он уже встречал в звании младшего сержанта с позывным «Али». Спустя три месяца, его группа набрела на заминированное поле. 

В госпитале, придя в себя, боец понял, что ноги нет. Прошел курс лечения в военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге, а реабилитацию – уже в Башкирии.

Как только самочувствие стабилизировалось, Альмир стал на общественных началах посещать местную школу, где учился его сын. Там он беседовал со школьниками о патриотизме. И настолько он увлекся этим делом, что решил открыть при местном клубе волейбольную секцию. Теперь каждый вечер сюда приходят юные спортсмены.   

Фото №3 - Ветеран СВО из Башкирии учит детей патриотизму с помощью занятий спортом

До мобилизации увлекался волейболом. Теперь тренирую детей в этом виде спорта. Уже несколько раз выступали на районных соревнованиях. Пока ярких побед не одержали, но у нас всё впереди. С детьми я забываю обо всем. 

Альмир Ульмаскулов, ветеран СВО
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Администрация Кармакалинского района поддержала идею ветерана организации спортивной секции: детям оборудовали тренажерный зал для силовых занятий, приобрели для них гантели и штанги.   

Сам я тоже активно занимаюсь спортом. В прошлом году в Уфе принял участие в турнире «Кубок Защитников Отечества». Соревновался в дисциплине пауэрлифтинг. Планирую выступить в финальном турнире в Москве. Должен отметить, что такое внимание к ветеранам очень важно. Считаю, что именно спорт поможет раненым воинам вновь обрести себя и полноценно адаптироваться к жизни.

Альмир Ульмаскулов, ветеран СВО

Герой проекта уверен, что настоящее счастье человека – это когда он нужен Родине, своим родным и обществу.

Фото: ИА «Башинформ»

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