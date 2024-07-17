Ветеран СВО из Башкирии учит детей патриотизму с помощью занятий спортом

Ветеран специальной военной операции из Кармаскалинского района Башкирии Альмир Ульмаскулов получил тяжелое ранение на поле боя. Как он рассказал информагентству «Башинформ» в рамках медиапроекта «Счастье — это вместе», боевые товарищи, рискуя своими жизнями, вытащили его, когда Альмир подорвался на мине.
Мужчина родился и вырос в селе Новые Киешки. Мальчика воспитывали бабушка и дедушка. С детства увлекался гиревым споротом, борьбой и лыжными гонками. Срочную службу прошел в ВДВ. А когда вернулся домой, устроился работать строителем.
В сентябре 2022-го Альмир получил повестку в рамках объявленной частичной мобилизации.
В зону проведения спецоперации мужчина попал в начале декабря того же года. А новый, 2023 год, он уже встречал в звании младшего сержанта с позывным «Али». Спустя три месяца, его группа набрела на заминированное поле.
В госпитале, придя в себя, боец понял, что ноги нет. Прошел курс лечения в военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге, а реабилитацию – уже в Башкирии.
Как только самочувствие стабилизировалось, Альмир стал на общественных началах посещать местную школу, где учился его сын. Там он беседовал со школьниками о патриотизме. И настолько он увлекся этим делом, что решил открыть при местном клубе волейбольную секцию. Теперь каждый вечер сюда приходят юные спортсмены.
Администрация Кармакалинского района поддержала идею ветерана организации спортивной секции: детям оборудовали тренажерный зал для силовых занятий, приобрели для них гантели и штанги.
Герой проекта уверен, что настоящее счастье человека – это когда он нужен Родине, своим родным и обществу.
Фото: ИА «Башинформ»