Ветеран СВО из Башкирии учит детей патриотизму с помощью занятий спортом

Спецоперация набирала обороты, и мы знали, что нам предстоит. Я люблю свою страну, поэтому встал на ее защиту. Дедушка и бабушка часто рассказывали мне про моего прадеда, который в числе первых отправился на фронт Великой Отечественной войны и погиб в бою. Помню ветеранов нашего села, видел медали на их груди, сверкавшие на майском солнце, и не забуду их скупые слезы, когда мы, будучи детьми, приходили поздравлять их с Днем Победы. Поэтому если бы меня не мобилизовали, то на передовую отправился бы по контракту.

Альмир Ульмаскулов, ветеран СВО