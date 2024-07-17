Башкирия помогает восстанавливать дома и дороги в ЛНР

В Красном Луче завершается капитальный ремонт крыши одного из многоквартирных домов. В рамках специального инфраструктурного проекта Башкортостан как шеф-регион в этом году запланировал обновить здесь шесть кровель. Некоторые из них в аварийном состоянии. В списке на восстановление и седьмая школа, пострадавшая в результате обстрела ВСУ. Еще одно направление работы – развитие дорожной инфраструктуры.
Это один из многоквартирных домов Красного Луча. Специалисты из региона-шефа – Республики Башкортостан – полностью обновляют здесь крышу.
Старые конструкции в аварийном состоянии. Даже те, кто живет здесь с момента постройки дома, не помнят ремонтных работ. В доме больше 30 квартир. Соседи знакомы давно и часто навещают друг друга. Долгое время протекающая крыша была основной темой разговоров.
От влаги и сырости жителей защитят современные технологии. Старый шифер заменит устойчивый к погодным условиям металлопрофиль. Этот материал более экологичный и не дает усадки. Для его установки специалисты собирают новую стропильную систему. Ход восстановления регулярно проверяет контролирующая организация из Башкортостана. Для оценки качества работ у специалистов десятки критериев.
В рамках специального инфраструктурного проекта в 2024 году республика запланировала отремонтировать в Красном Луче крыши шести многоквартирных домов. Специалисты восстанавливают не только жилой фонд, но и социально значимые объекты. Например, школу №7.
Еще одно направление – ремонт дорожной инфраструктуры. Прямо сейчас специалисты работают на трассе между ЛНР и ДНР. А в самом Красном Луче запланировали обновить 27 городских дорожных участков.