Башкирия помогает восстанавливать дома и дороги в ЛНР

В Красном Луче завершается капитальный ремонт крыши одного из многоквартирных домов. В рамках специального инфраструктурного проекта Башкортостан как шеф-регион в этом году запланировал обновить здесь шесть кровель. Некоторые из них в аварийном состоянии. В списке на восстановление и седьмая школа, пострадавшая в результате обстрела ВСУ. Еще одно направление работы – развитие дорожной инфраструктуры.

Это один из многоквартирных домов Красного Луча. Специалисты из региона-шефа – Республики Башкортостан – полностью обновляют здесь крышу.

На завершающем этапе. Остались считанные дни. Засыпать 20% керамзита и закрыть тыловую сторону. Владислав Тиморгалеев, мастер кровельных работ /Башкортостан/

Старые конструкции в аварийном состоянии. Даже те, кто живет здесь с момента постройки дома, не помнят ремонтных работ. В доме больше 30 квартир. Соседи знакомы давно и часто навещают друг друга. Долгое время протекающая крыша была основной темой разговоров.

Все упало, обои посыпались, затопило их. Меня вот как-то Бог миловал, не произошло ничего, а им вот навредило это все. Анатолий Степанюк, житель Красного Луча

От влаги и сырости жителей защитят современные технологии. Старый шифер заменит устойчивый к погодным условиям металлопрофиль. Этот материал более экологичный и не дает усадки. Для его установки специалисты собирают новую стропильную систему. Ход восстановления регулярно проверяет контролирующая организация из Башкортостана. Для оценки качества работ у специалистов десятки критериев.

Идет восстановление вентиляционных каналов, кирпичной кладки, выполнено на 90%. Керамзит засыпан на 50%. Все идет в графике. Работу выполняют качественно ребята. Федор Евлампьев, главный специалист сектора технического контроля «Управления по обеспечению деятельности ЖКК Республики Башкортостан»

В рамках специального инфраструктурного проекта в 2024 году республика запланировала отремонтировать в Красном Луче крыши шести многоквартирных домов. Специалисты восстанавливают не только жилой фонд, но и социально значимые объекты. Например, школу №7.

Один из социальных важных объектов, который у нас планируется к завершению, начат еще с 22 года, но по СИПу вошел в 23-й – это седьмая школа. И у нас в планах завершение и запуск этого объекта как раз в следующий год планируется. Сергей Соловьев, глава МО ГО г. Красный Луч ЛНР