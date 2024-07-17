В Бурзянском районе завершается строительство центра спорта и культуры

Благодаря поддержке главы республики в Бурзянском районе, в деревне Малый Кипчак, завершается строительство центра спорта и культуры. Идея его возведения появилась еще в 2019 году – старое здание было в аварийном состоянии.

Местные жители общими усилиями заложили фундамент, возвели сруб, смонтировали кровлю. Перекрыта крыша. Но нужны немалые средства на подведение электросетей, коммуникаций, покупку оборудования. Во время одного из прямых эфиров сельчане обратились к Главе Башкортостана. Радий Хабиров поддержал инициативу сельчан.