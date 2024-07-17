В Башкирии концерты сделают более доступными для слабослышащих

Сурдопереводчики в Башкортостане будут работать минимум на четырех крупных мероприятиях в год. Такое поручение правительству республики дал Радий Хабиров. С предложением сделать праздники и концерты более доступными для слабослышащих людей выступили участники IX Всероссийского форума для инвалидов по слуху на встрече с главой республики.

Гостей здесь приветствуют на языке жестов. Слабослышащие ребята от 18 до 35 лет собрались в парке «Патриот» на Всероссийском молодежном форуме для инвалидов по слуху. Он стартовал 12 июля. В течение недели участники из 67 регионов России слушают лекции и проходят тренинги, принимают участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях. Накануне во время дискуссии «Диалог без галстуков» ребята смогли задать вопросы Главе Башкортостана Радию Хабирову.

Нам не хватает людей на самых разных специальностях. Экономика развивается, поэтому мы пытаемся готовить людей, которые будут работать в рамках того, что они могут. Поэтому работу в республике мы будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ребят заинтересовали самые разные темы: есть ли у главы региона чат с подчиненными, как удается совмещать работу с семейной жизнью и как в Башкортостане поддерживают людей с нарушениями слуха. Участники узнали о возможности беспрепятственного обучения в 14 профессиональных образовательных организациях республики.

Я впервые встретился с главой республики, было очень приятно. Очень рады, что он ответил на все наши вопросы. Надеемся, что будем сотрудничать и дальше, у нас есть еще много идей.

Геннадий Тихенко, начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Всероссийского общества глухих
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Проведение форума – лишь часть масштабной работы в рамках Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров рассказал, что уже проведенные мероприятия заставили общество по-новому взглянуть на инвалидов и их семьи.

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Задача же какая? Чтобы не было заблуждений, что вот за этот год мы все решим. Совсем не в этом задача. Но в этом году точно мы, на мой взгляд, в обществе подняли градус теплого отношения к людям с ограниченными возможностями – вот это важно. Мы и СМИ везде подключили, организации, общественные мероприятия, деньги из бюджета выделили на поддержку. Вообще надо понимать, что поддержке инвалидов, детей с ограниченными возможностями, семьям инвалидов, огромные деньги выделяются из бюджета РФ и нашего. Поэтому мы решили, что чуть пошире это сделаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Встреча получилась по-настоящему плодотворной. Так, на просьбу слабослышащей уфимки пригласить на масштабные события сурдопереводчиков Радий Хабиров поручил правительству реализовать эту идею минимум на четырех мероприятиях в год. А на предложение о проведении летнего лагеря для членов общества глухих глава региона ответил: «Считайте, что договорились». А значит, вполне возможно, что эта активная и позитивная молодежь соберется в парке «Патриот» и в следующем году.

Уфимская волна
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