В Башкирии концерты сделают более доступными для слабослышащих

Сурдопереводчики в Башкортостане будут работать минимум на четырех крупных мероприятиях в год. Такое поручение правительству республики дал Радий Хабиров. С предложением сделать праздники и концерты более доступными для слабослышащих людей выступили участники IX Всероссийского форума для инвалидов по слуху на встрече с главой республики.
Гостей здесь приветствуют на языке жестов. Слабослышащие ребята от 18 до 35 лет собрались в парке «Патриот» на Всероссийском молодежном форуме для инвалидов по слуху. Он стартовал 12 июля. В течение недели участники из 67 регионов России слушают лекции и проходят тренинги, принимают участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях. Накануне во время дискуссии «Диалог без галстуков» ребята смогли задать вопросы Главе Башкортостана Радию Хабирову.
Ребят заинтересовали самые разные темы: есть ли у главы региона чат с подчиненными, как удается совмещать работу с семейной жизнью и как в Башкортостане поддерживают людей с нарушениями слуха. Участники узнали о возможности беспрепятственного обучения в 14 профессиональных образовательных организациях республики.
Проведение форума – лишь часть масштабной работы в рамках Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров рассказал, что уже проведенные мероприятия заставили общество по-новому взглянуть на инвалидов и их семьи.
Встреча получилась по-настоящему плодотворной. Так, на просьбу слабослышащей уфимки пригласить на масштабные события сурдопереводчиков Радий Хабиров поручил правительству реализовать эту идею минимум на четырех мероприятиях в год. А на предложение о проведении летнего лагеря для членов общества глухих глава региона ответил: «Считайте, что договорились». А значит, вполне возможно, что эта активная и позитивная молодежь соберется в парке «Патриот» и в следующем году.