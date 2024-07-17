В Башкирии концерты сделают более доступными для слабослышащих

Задача же какая? Чтобы не было заблуждений, что вот за этот год мы все решим. Совсем не в этом задача. Но в этом году точно мы, на мой взгляд, в обществе подняли градус теплого отношения к людям с ограниченными возможностями – вот это важно. Мы и СМИ везде подключили, организации, общественные мероприятия, деньги из бюджета выделили на поддержку. Вообще надо понимать, что поддержке инвалидов, детей с ограниченными возможностями, семьям инвалидов, огромные деньги выделяются из бюджета РФ и нашего. Поэтому мы решили, что чуть пошире это сделаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан