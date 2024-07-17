В Уфе число пассажиров электричек выросло в 2,5 раза

На участке Дёма-Шакша железнодорожным транспортом воспользовались более 15 тысяч пассажиров. Количество человек выше среднесуточного в 2,5 раза. Это связано с закрытием автомобильного Шакшинского моста, из-за чего основным средством передвижения для жителей микрорайона стали электрички.