В Уфе число пассажиров электричек выросло в 2,5 раза

16 июля в черте Уфимской городской агломерации зафиксирован абсолютный рекорд по количеству пассажиров электричек.
На участке Дёма-Шакша железнодорожным транспортом воспользовались более 15 тысяч пассажиров. Количество человек выше среднесуточного в 2,5 раза. Это связано с закрытием автомобильного Шакшинского моста, из-за чего основным средством передвижения для жителей микрорайона стали электрички.
В черте Уфимской городской агломерации курсирует 30 пригородных поездов, в том числе 16 поездов обслуживается электропоездами «Ласточка» в 6-вагонном исполнении.
Фото: БППК.