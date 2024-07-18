Следователи Башкирии озвучили подробности гибели женщины на ж/д путях

В Башкирии следователи приступили к доследственной проверке по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Предварительно установлено, что накануне вечером в районе железнодорожной станции Иглино Куйбышевской железной дороги местная 65-летняя жительница получила смертельные травмы. Она переходила пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед железнодорожным составом.

Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России, машинист не смог предотвратить травмирование женщины, она скончалась. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что сегодня на железнодорожных путях было найдено тело женщины без головы. В кармане одежды погибшей нашли записку для дочери, сообщают экстренные службы.