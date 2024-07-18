Новый завод в Башкирии будет производить до 35 тонн молока в сутки

Роботизированный животноводческий комплекс, новый глэмпинг и сеть АЗС. В Доме республики прошел «Инвестчас» под руководством Главы Башкортостана. Радий Хабиров распорядился проводить заседания каждый четверг. Сегодня приоритетный статус получили сразу несколько проектов.
Первый — реконструкция «Нефтекамского мясокомбината». Увеличится выпуск мясной продукции до 10,5 тысячи тонн в год. К 2026 г. появится 135 рабочих мест. В Илишевском районе откроют роботизированный животноводческий комплекс на 1,5 тысячи голов скота. Производство молока увеличится до 35 тонн в сутки.
Обсудили также проект развития глэмпинга в Благовещенске и создание сети придорожных сервисных комплексов с АЗС. Две заправки появятся на трассе М-5 вблизи деревни Самохваловка, газозаправка — на Сельской Богородской в Уфе. Проекты начнут реализовывать в этом году. Инвесторам окажут меры поддержки в оформлении и возместят часть затрат.