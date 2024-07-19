Росреестр Башкирии опубликовал рейтинг кадастровых инженеров за первое полугодие 2024 года

Жители республики могут сделать выводы о результатах кадастровых инженеров, а также выбрать, кому доверить выполнение работ. Ведь ошибки, допущенные специалистами, приводят к приостановлению или отказу в учете или регистрации недвижимости. Росреестр Башкортостана опубликовал рейтинг кадастровых инженеров за первое полугодие 2024 года — он обновляется ежеквартально.

В нём представили итоги работ более тысячи специалистов республики. За это время регистраторами прав Управления Росреестра принято более 144 тысяч решений об осуществлении государственного кадастрового учета на основании изготовленных инженерами документов. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.