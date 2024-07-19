В Уфе объявлен набор в команду блогеров

Для всех подростков, кто хочет развиваться в креативной индустрии объявлен набор в команду блогеров!
Команда медиашколы «ТЕЛЕШКО», известного в республике режиссера и креатора Рустема Аднабаева объявила набор в команду блогеров, которая получила звучное имя «ЭЙЕ».
«Да» именно так переводится с башкирского название блогерсокой команды.
Для обучения в команду «ЭЙЕ» приглашаются подростки в возрасте от 13 до 17 лет, которые уже делают первые шаги в медиа и хотят развиваться в креативной индустрии.
Тренинговое обучение в команде блогеров пройдет в течение 9 месяцев, по учебным программам медиашколы «ТЕЛЕШКО». Участников проекта ждет множество полезных практикумов и мастер-классов по созданию качественного контента, построению личного бренда и созданию авторских медиа проектов. А именно, «Режиссура видеоблога», «Работа в кадре», «Техника речи», «Режиссура монтажа», «Актёрское мастерство».
Для проведения тренингов и мастер-классов в медиашколу будут приглашены специалисты из медиасферы: режиссеры федеральных каналов, журналисты республиканских СМИ, блогеры с большой аудиторией, профессиональные актеры.
Обучение бесплатное. Первые занятия начнутся уже в августе. Для того, чтобы быть зачисленным в команду блогеров «ЭЙЕ» нужно заполнить кастинг-анкету здесь ЭЙЕ.РФ
Дополнительная информация размещена на официальной странице проекта.
Напомним, что медиашкола Рустема Аднабаева «Телешко» работает уже 12 лет. За это время школа стала настоящей кузницей кадров для креативной индустрии России. Выпускники сегодня работают на федеральных каналах в качестве ведущих, режиссеров, продюсеров и редакторов. Также они снимают документальные и игровые фильмы, которые уже побеждают на конкурсах и фестивалях. Многие ученики «Телешко» еще в школьном возрасте создают коммерческие видеоблоги и собственные каналы.
Проект реализуется за счет средств гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда гранатов Главы РБ.