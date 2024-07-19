В Уфе объявлен набор в команду блогеров

Напомним, что медиашкола Рустема Аднабаева «Телешко» работает уже 12 лет. За это время школа стала настоящей кузницей кадров для креативной индустрии России. Выпускники сегодня работают на федеральных каналах в качестве ведущих, режиссеров, продюсеров и редакторов. Также они снимают документальные и игровые фильмы, которые уже побеждают на конкурсах и фестивалях. Многие ученики «Телешко» еще в школьном возрасте создают коммерческие видеоблоги и собственные каналы.