Следж-хоккеисты команды «Булат» завершили выступление в сезоне

Команда по следж-хоккею «Булат» завершила выступление в сезоне. В чемпионате России в «Лиге героев» башкирский коллектив занял четвертое место из восьми клубов. Напомним, большая часть состава команды «Булат» – это ветераны спецоперации и других локальных войн.
Всего в этом сезоне подопечные Павла Володина и Сергея Кречетова выступили в четырех этапах. Они выезжали на турниры в Самару и Дзержинск. Сейчас хоккеисты продолжают тренироваться на льду и на «земле». Занятия проходят в центре подготовки имени Ульфата Мустафина.