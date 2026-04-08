Следж-хоккеисты команды «Булат» завершили выступление в сезоне

Команда по следж-хоккею «Булат» завершила выступление в сезоне. В чемпионате России в «Лиге героев» башкирский коллектив занял четвертое место из восьми клубов. Напомним, большая часть состава команды «Булат» – это ветераны спецоперации и других локальных войн.

Всего в этом сезоне подопечные Павла Володина и Сергея Кречетова выступили в четырех этапах. Они выезжали на турниры в Самару и Дзержинск. Сейчас хоккеисты продолжают тренироваться на льду и на «земле». Занятия проходят в центре подготовки имени Ульфата Мустафина.

Я считаю, что мы сыграли хорошо для первого раза. Но тренируемся, и надеюсь, что следующий сезон наш. Возьмем мы его. Сначала тяжело, ведь нужно привыкнуть ко всему. Но вообще это интересно, и особенно интересно ездить на соревнования.

Максим Кошкаров, игрок СХК «Булат»
