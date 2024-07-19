В Госдуме объяснили, почему в России важно защищать семейные ценности
Депутат
Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев рассказал телеграм-каналу «Ломовка», почему сегодня особенно важно защищать традиционные семейные
ценности.
Мы видим, что идет огромное внешнее давление с стороны таких движений, как чайлд-фри, которые приучают к тому, чтобы молодое поколение больше думало о себе, мол, дети — это обуза. Плюс ко всему есть много разных информационных и психологических механизмов, которые давят на подрастающее поколение.
Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ
Он
также подчеркнул, что институт семьи в России должен быть защищен, а
государство должно служить «бронежилетом».
Необходимо качественно защищать. Государственная позиция по этому вопросу должна быть четкой и понятной. Все, что касается института семьи, должно находиться под пристальным вниманием и защитой.
Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ
Аналогичного
мнения придерживается и председатель Комиссии по демографии, защите семьи,
детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко. Кроме того,
он выступает за введение административной ответственности за дискредитацию
традиционных семейных ценностей.
Он
рассказал телеграм-каналу «Ломовка» о нюансах, с которыми предстоит столкнуться
законодателям.
Мы должны определить, что защищать. Потому что у разных народов, культур и основных религий России эти ценности разные. В Общественной палате выявили семь базовых ценностей. После этого мы подписали соглашение по взаимодействию, сохранению и укреплению общих для всех традиционных семейных ценностей с региональными Общественными палатами и религиозными общественными организациями.
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ
Эксперт
отметил, что в числе ценностей должны быть союз мужчины и женщины, забота о детях,
многодетность, почитание родителей, уважение к старшим, сохранение памяти
предков и преемственность поколений.