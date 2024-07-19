В Госдуме объяснили, почему в России важно защищать семейные ценности

Мы видим, что идет огромное внешнее давление с стороны таких движений, как чайлд-фри, которые приучают к тому, чтобы молодое поколение больше думало о себе, мол, дети — это обуза. Плюс ко всему есть много разных информационных и психологических механизмов, которые давят на подрастающее поколение.

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ