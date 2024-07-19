В Госдуме объяснили, почему в России важно защищать семейные ценности

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев рассказал телеграм-каналу «Ломовка», почему сегодня особенно важно защищать традиционные семейные ценности.

Фото №1 - В Госдуме объяснили, почему в России важно защищать семейные ценности

Мы видим, что идет огромное внешнее давление с стороны таких движений, как чайлд-фри, которые приучают к тому, чтобы молодое поколение больше думало о себе, мол, дети — это обуза. Плюс ко всему есть много разных информационных и психологических механизмов, которые давят на подрастающее поколение. 

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ

Он также подчеркнул, что институт семьи в России должен быть защищен, а государство должно служить «бронежилетом».  

Необходимо качественно защищать. Государственная позиция по этому вопросу должна быть четкой и понятной. Все, что касается института семьи, должно находиться под пристальным вниманием и защитой. 

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ

Аналогичного мнения придерживается и председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко. Кроме того, он выступает за введение административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей.

Он рассказал телеграм-каналу «Ломовка» о нюансах, с которыми предстоит столкнуться законодателям. 

Мы должны определить, что защищать. Потому что у разных народов, культур и основных религий России эти ценности разные. В Общественной палате выявили семь базовых ценностей. После этого мы подписали соглашение по взаимодействию, сохранению и укреплению общих для всех традиционных семейных ценностей с региональными Общественными палатами и религиозными общественными организациями.

Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ

Эксперт отметил, что в числе ценностей должны быть союз мужчины и женщины, забота о детях, многодетность, почитание родителей, уважение к старшим, сохранение памяти предков и преемственность поколений.

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Фото: Султан Хамзаев, Vk

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