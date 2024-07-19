В Башкирии предприниматель получил грант в 40 млн рублей на развитие туризма

Около 40 млн рублей грантовой поддержки получил предприниматель из Благовещенска на развитие бизнеса в сфере туризма. Средства выделили из республиканского и муниципального бюджета. Его туристический проект рассматривался чиновниками Благовещенского района на предпринимательском часе. Сейчас на базе отдыха более 20 домиков.

Посреди многолетних деревьев, на берегу реки Белой, расположились палаточные домики. Особенностью стали сафари-тенты — дома, напоминающие палатки, но отличающиеся комфортными условиями.

Днем купаться в реке или бассейне, кататься на квадроциклах или гулять по территории, вечером петь песни у костра или наслаждаться закатами на берегу Белой. Каждый найдет занятие по душе. Евгения Жукова такой вид отдыха выбрала впервые, на базу отдыха приехала с дочерью, мамой и сестрой.

Все это удалось создать благодаря поддержке местной администрации. В 2022 году туристический проект рассматривали на предпринимательском часе, там же помогли подобрать площадку для базы отдыха. И уже в течение года появились первые 10 домиков, а также детская площадка, костровая и спортивная зоны, бассейн и кафе. Годом позже было принято решение развиваться дальше. Обустройство территории еще не завершено, строятся дома всесезонного типа, новые деревянные дорожки и детская площадка.