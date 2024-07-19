Новые дороги и коммуникации: как Башкирия помогает восстанавливать Донбасс

Еще до начала специальной военной операции Башкортостан протянул руку помощи Донбассу. А с началом СВО специалисты из нашей республики помогали ремонтировать старые и прокладывать новые дороги, заменять изношенные инженерные коммуникации, ремонтировать школы и детские сады. Целый десант медиков приехал, чтобы оказывать людям врачебную помощь. Властями Башкортостана в городе Красный Луч была создана рабочая группа, где работой по разным направлениям руководил заведующий отделом департамента экономразвития правительства Азамат Идрисов. Он рассказал телеканалу БСТ, какие задачи стояли изначально и чего удалось достичь в деле восстановления.
«Наверное, лет 30-35 дороги никто не восстанавливал, то есть дорожное хозяйство было в ужаснейшем состоянии». Это первое, что бросилось в глаза по приезде в Красный Луч, вспоминает Азамат Идрисов. Путь длиною в 60 км по остаткам асфальта занимал более трех часов. В первых числах мая 2022-го рабочая группа Башкортостана под руководством вице-премьера правительства Азамата Абдрахманова уже собирала всю необходимую информацию, общались с жителями. В итоге было принято решение привезти в Красный Луч асфальтобетонный завод и рабочих. Оперативно его доставили и собрали. И в начале июня завод выдал первую партию асфальта.
Красный Луч Президентом страны был определен территорией для восстановления Башкортостаном. А указом главы республики была сформирована рабочая группа, куда и вошел Азамат Идрисов. Вторая проблема, которая была в числе острых, – водопровод. Где-то в городе вода шла с перебоями, а где-то и вовсе приходилось ходить с ведрами и набирать. Специалисты из республики проложили километры новых труб.
Детские сады, школы, жилые дома, социокультурные объекты. Строителям Башкортостана предстояло восстановить десятки зданий. К слову, одно из них было особенным – школа, носящая имя Героя России Минигали Шаймуратова в г. Петровское. Здание, построенное в первой половине прошлого столетия, серьезного ремонта не знало десятилетиями. Из Башкортостана сюда прибыло 27 колонн со стройматериалами. 1 сентября 2022 года дети пришли, по сути, в новую школу.
Отдельный вопрос – медицина. В Красном Луче не хватало как специалистов, так и оборудования. Многих детских врачей здесь не было много лет. И с мая 2022 года был организован выезд башкирских медиков. С тех пор бригады там находятся постоянно. На обследование к ним приезжали люди из разных городов.
Азамат Идрисов курировал деятельность рабочей группы республики по всем этим направлениям. В 2022-м он под руководством Азамата Абдрахманова провел на Донбассе восемь месяцев, тогда было восстановлено 50 объектов силами Башкортостана. В 2023 году – уже 64 объекта. А в этом году намерены ввести в строй еще 92 объекта. Все это стало возможным благодаря оперативно принимаемым решениям руководства республики. Чтобы на территории началась новая жизнь.