Новые дороги и коммуникации: как Башкирия помогает восстанавливать Донбасс

Еще до начала специальной военной операции Башкортостан протянул руку помощи Донбассу. А с началом СВО специалисты из нашей республики помогали ремонтировать старые и прокладывать новые дороги, заменять изношенные инженерные коммуникации, ремонтировать школы и детские сады. Целый десант медиков приехал, чтобы оказывать людям врачебную помощь. Властями Башкортостана в городе Красный Луч была создана рабочая группа, где работой по разным направлениям руководил заведующий отделом департамента экономразвития правительства Азамат Идрисов. Он рассказал телеканалу БСТ, какие задачи стояли изначально и чего удалось достичь в деле восстановления.

«Наверное, лет 30-35 дороги никто не восстанавливал, то есть дорожное хозяйство было в ужаснейшем состоянии». Это первое, что бросилось в глаза по приезде в Красный Луч, вспоминает Азамат Идрисов. Путь длиною в 60 км по остаткам асфальта занимал более трех часов. В первых числах мая 2022-го рабочая группа Башкортостана под руководством вице-премьера правительства Азамата Абдрахманова уже собирала всю необходимую информацию, общались с жителями. В итоге было принято решение привезти в Красный Луч асфальтобетонный завод и рабочих. Оперативно его доставили и собрали. И в начале июня завод выдал первую партию асфальта.

Мы построили газопровод к запуску этого асфальтобетонного завода длиною почти 3 км. Мы на него за две недели получили необходимые техусловия., был подготовлен и согласован этот проект всеми службами, построен и запущен. Было нелегко, но задачи стояли амбициозные.

Азамат Идрисов, заведующий отделом торговли и услуг департамента экономического развития Правительства Республики Башкортостан

Красный Луч Президентом страны был определен территорией для восстановления Башкортостаном. А указом главы республики была сформирована рабочая группа, куда и вошел Азамат Идрисов. Вторая проблема, которая была в числе острых, – водопровод. Где-то в городе вода шла с перебоями, а где-то и вовсе приходилось ходить с ведрами и набирать. Специалисты из республики проложили километры новых труб.

Фото №1 - Новые дороги и коммуникации: как Башкирия помогает восстанавливать Донбасс

У них котельные работали на углях и морально устарели. С помощью республики мы в прошлом году сделали три котельных, перевели их с угольного топлива на газовое.

Азамат Идрисов, заведующий отделом торговли и услуг департамента экономического развития Правительства Республики Башкортостан

Детские сады, школы, жилые дома, социокультурные объекты. Строителям Башкортостана предстояло восстановить десятки зданий. К слову, одно из них было особенным – школа, носящая имя Героя России Минигали Шаймуратова в г. Петровское. Здание, построенное в первой половине прошлого столетия, серьезного ремонта не знало десятилетиями. Из Башкортостана сюда прибыло 27 колонн со стройматериалами. 1 сентября 2022 года дети пришли, по сути, в новую школу.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Оснащена всем оборудованием, у нас множество компьютеров, интерактивных панелей. Плюс еще в школе тепло, есть горячая вода, хороший напор этой воды, то есть то, что раньше для нас составляло проблему. Все эти вопросы решены, и, безусловно, мы очень благодарны Республике Башкортостан, Радию Фаритовичу лично и всем людям, которые оказывали нам помощь.

Гульназ Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова г. Петровское
Фото №2 - Новые дороги и коммуникации: как Башкирия помогает восстанавливать Донбасс

Отдельный вопрос – медицина. В Красном Луче не хватало как специалистов, так и оборудования. Многих детских врачей здесь не было много лет. И с мая 2022 года был организован выезд башкирских медиков. С тех пор бригады там находятся постоянно. На обследование к ним приезжали люди из разных городов.

На сегодняшний день они там приняли порядка 80 тысяч человек. Если норма на врача в смену в среднем 10-12 человек, то там по 40-50 человек. Доходило и до 70.

Азамат Идрисов, заведующий отделом торговли и услуг департамента экономического развития Правительства Республики Башкортостан

Азамат Идрисов курировал деятельность рабочей группы республики по всем этим направлениям. В 2022-м он под руководством Азамата Абдрахманова провел на Донбассе восемь месяцев, тогда было восстановлено 50 объектов силами Башкортостана. В 2023 году – уже 64 объекта. А в этом году намерены ввести в строй еще 92 объекта. Все это стало возможным благодаря оперативно принимаемым решениям руководства республики. Чтобы на территории началась новая жизнь.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ