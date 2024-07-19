Новые дороги и коммуникации: как Башкирия помогает восстанавливать Донбасс

Оснащена всем оборудованием, у нас множество компьютеров, интерактивных панелей. Плюс еще в школе тепло, есть горячая вода, хороший напор этой воды, то есть то, что раньше для нас составляло проблему. Все эти вопросы решены, и, безусловно, мы очень благодарны Республике Башкортостан, Радию Фаритовичу лично и всем людям, которые оказывали нам помощь.

Гульназ Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова г. Петровское