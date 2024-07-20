В Уфе на УМПО запустили новое высокотехнологичное оборудование

На ОДК-УМПО дали старт работе нового высокотехнологичного оборудования, которое расширит производственные возможности всей отрасли. В запуске принимал участие глава Минпромторга страны Антон Алиханов. Радий Хабиров отметил, что открытие нового цеха повысит качество деталей перспективных двигателей, которые устанавливают на отечественные пассажирские лайнеры. Реализация проекта началась в 2022 году. Объем инвестиций превысил 3 млрд рублей. Что важно, оборудование — российского производства.

С запуском новой установки словно на несколько оборотов вперед шагнуло и отечественное двигателестроение. Уникальный газостат — первое и единственное оборудование такого уровня в России. Да и в мире подобных агрегатов — по пальцам пересчитать.

Как отметил министр промышленности страны Антон Алиханов, сейчас власти работают не только над технологическим суверенитетом, но и лидерством. И Башкортостан вносит весомый вклад по этой части.

Другие коллеги ревнуют чуть-чуть к Башкортостану, но я считаю, что республика задаёт очень высокие стандарты, применяет все возможные меры поддержки, где-то даже идёт лидером и внедряет новые меры поддержки, которые потом копируют другие регионы. Мы очень благодарны руководству республики Радию Фаритовичу Хабирову за такое отношение, всему правительству республики за то, что они так внимательно к этому относятся и помогают. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России

За 5 лет наша промышленность выросла на 19,6%, почти на 20%. И в этом году за 5 месяцев почти на 7,4%. Поэтому будем продолжать развиваться такими же темпами. Из 65 предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, 14 как раз предприятий «Ростеха». И это как раз те предприятия, которые многие инновации применяют у себя, разрабатывают, внедряют. В общем, являются передовыми предприятиями для всей нашей страны, для всей отрасли. Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

На новом участке будут проводить газостатирование титановых и алюминиевых отливок корпусных деталей для двигателей ПД-8 и ПД-14. Последний предназначен для новейшего импортозамещённого самолета МС-21. Более 30% деталей двигателя производят именно на УМПО.

Как заявили в Объединенной двигателестроительной корпорации, запуск нового участка сократит стоимость и сроки производства двигателей, а также снизит вес и существенным образом повысит ресурс выпускаемых агрегатов.

Сегодня современное двигателестроение, двигатели пятого, шестого поколения, невозможно создавать без применения деталей крупногабаритных тонкостенного титанового, алюминиевого литья. Сегодня благодаря вводу этого участка мы сможем, во-первых, существенным образом увеличить объемы выпуска двигателей, которые идут на гражданские самолеты, двигатели ПД-14, ПД-8, двигатели ПД-35, но и в том числе обеспечить безусловный выпуск двигателей гособоронзаказов. Вадим Бадеха, генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Чтобы справиться с растущими объемами, нужны и кадры. На УМПО целая система подготовки специалистов среднего звена. Если раньше здесь сотрудничали с 6-ю колледжами, с нового учебного года будут уже с 12-ю. Студенты проходят практику в учебном центре предприятия. Здесь же с нуля обучают и всех тех, кто хочет связать себя с двигателестроением.

В структуре «Ростеха» и уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». В его цехах производят силовые установки и двигатели для летательных аппаратов, включая космические.