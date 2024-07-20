В Уфе на УМПО запустили новое высокотехнологичное оборудование

На ОДК-УМПО дали старт работе нового высокотехнологичного оборудования, которое расширит производственные возможности всей отрасли. В запуске принимал участие глава Минпромторга страны Антон Алиханов. Радий Хабиров отметил, что открытие нового цеха повысит качество деталей перспективных двигателей, которые устанавливают на отечественные пассажирские лайнеры. Реализация проекта началась в 2022 году. Объем инвестиций превысил 3 млрд рублей. Что важно, оборудование — российского производства.
С запуском новой установки словно на несколько оборотов вперед шагнуло и отечественное двигателестроение. Уникальный газостат — первое и единственное оборудование такого уровня в России. Да и в мире подобных агрегатов — по пальцам пересчитать.
Как отметил министр промышленности страны Антон Алиханов, сейчас власти работают не только над технологическим суверенитетом, но и лидерством. И Башкортостан вносит весомый вклад по этой части.
На новом участке будут проводить газостатирование титановых и алюминиевых отливок корпусных деталей для двигателей ПД-8 и ПД-14. Последний предназначен для новейшего импортозамещённого самолета МС-21. Более 30% деталей двигателя производят именно на УМПО.
Как заявили в Объединенной двигателестроительной корпорации, запуск нового участка сократит стоимость и сроки производства двигателей, а также снизит вес и существенным образом повысит ресурс выпускаемых агрегатов.
Чтобы справиться с растущими объемами, нужны и кадры. На УМПО целая система подготовки специалистов среднего звена. Если раньше здесь сотрудничали с 6-ю колледжами, с нового учебного года будут уже с 12-ю. Студенты проходят практику в учебном центре предприятия. Здесь же с нуля обучают и всех тех, кто хочет связать себя с двигателестроением.
В структуре «Ростеха» и уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». В его цехах производят силовые установки и двигатели для летательных аппаратов, включая космические.
Глава Минпромторга осмотрел площадку по строительству корпусов механической обработки и испытательного корпуса. На «Гидравлике» также идёт расширение производства. Как отметил Антон Алиханов, руководство поставило много задач в части импортозамещения и создания новых технологий. Благодаря мозгам наших специалистов и их трудолюбию страна обязательно с ними справится.