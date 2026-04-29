В Уфе триатлонисты готовятся к соревнованиям на высокотехнологичном оборудовании

Они готовы пробежать десятки километров и столько же проплыть. Башкирские триатлонисты становятся призёрами российских соревнований, в том числе благодаря совершенствованию тренировочного процесса. Атлеты могут заниматься дистанционно, используя новое цифровое оборудование по проекту «Железная молодёжь». Мы наблюдали за тренировкой, которая превратилась в настоящие виртуальные гонки.

Работа на ускорение может длиться до часа и даже дольше. Так проходят тренировки в одном из трёх направлений триатлона. Позже спортсмены пойдут на беговые упражнения, а на следующий день будут заниматься плаванием, и всё это не выходя на улицу. Благодаря современным технологиям тренировки башкирских триатлонистов проходят в любую погоду и не зависят от условий и обстоятельств.

Инсаф Сарваров начал заниматься триатлоном в городе Агидели. В этой группе в Уфе он тренируется с начала сезона. На прошедшем кубке страны ему не хватило шести секунд, чтобы выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас атлет тренируется ещё упорнее, чтобы вскоре победить и повысить разряд, и в этом ему помогают современные технологии. Смарт-станок – это велосипед, который соединяется с планшетом или ноутбуком и выдаёт точное изображение того, с какой скоростью и по какой траектории двигается атлет. То есть ребята крутят педали в зале, а перед ними на экране – реалистичная трасса.

Каждое утро все ребята крутили по 40-50 минут, чтобы набирать объём. Без таких тренировок было бы тяжело, потому что сезон длинный, и ещё будет много стартов. Инсаф Сарваров

Анна Богря только вернулась с Кубка России по дуатлону, но уже готовится к новым стартам. На соревнованиях в Калининграде она завоевала бронзу.

Удалось хорошо проехать на велосипеде, потому что нам закупили новые. И в беге я тоже хорошо себя показала. Анна Богря