В Башкирии приступили к уборке урожая

В республике стартовала уборочная кампания. Первыми включились Илишевский, Туймазинский и Куюргазинский районы. На юге и в Зауралье пока уборка откладывается из-за дождей. Прогнозы на урожай в Башкортостане хорошие — не менее 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, не менее 600 тыс. тонн масличных культур. Сегодня в страду вступил и Кармаскалинский район.

На уборке плечом к плечу с опытными комбайнерами работает и молодежный экипаж. Динар Аскаров, например, бороздит поля в битве за урожай только второй сезон. Пришел в сельское хозяйство целенаправленно, по зову сердца. И сегодня он намолачивает тонны зерна, проходя гектар за гектаром.

Первым в уборочную страду в районе вступило шестое отделение хозяйства «Урожай». На сегодня уже скошены и обмолочены 150 га зерновых культур. Прогнозы хлеборобов хорошие — ожидают не менее 45 центнеров с гектара. Теперь главное — своевременно всё убрать, не допуская потерь.

Сейчас на поле трудятся 12 комбайнов. Работают с самого утра. Планируют управиться с этим полем уже сегодня. Если погода позволит, то отделение уберет все поля с озимой пшеницей за неделю. А это почти 3 тыс. гектаров.

Параллельно пресс-подборщики формируют и рулоны. В дальнейшем хозяйство использует солому на своей ферме. У них на откормке больше тысячи бычков. Для них рабочие уже подготовили и сено.