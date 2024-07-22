В Башкирии мальчик попал в реанимацию после разведения костра в мангале

В Главное управление МЧС России по Башкирии поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение ожогового центра городской клинической больницы № 18 с сильными ожогами поступил 8-летний мальчик.  

Фото №1 - В Башкирии мальчик попал в реанимацию после разведения костра в мангале

По информации дознавателя МЧС России, инцидент произошел 21 июля в селе Юмашево в Баймакском районе республики. Ребенок разводил костер в мангале с помощью розжига и получил очень серьезные ожоги шеи, головы, туловища, верхних конечностей и правого бедра. Кроме того, у него ингаляционная травма.

Мальчика экстренно санавиацией доставили в Уфу в реанимацию ожогового центра. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

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