В Башкирии мальчик попал в реанимацию после разведения костра в мангале

В Главное управление МЧС России по Башкирии поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение ожогового центра городской клинической больницы № 18 с сильными ожогами поступил 8-летний мальчик.

По информации дознавателя МЧС России, инцидент произошел 21 июля в селе Юмашево в Баймакском районе республики. Ребенок разводил костер в мангале с помощью розжига и получил очень серьезные ожоги шеи, головы, туловища, верхних конечностей и правого бедра. Кроме того, у него ингаляционная травма.