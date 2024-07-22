В зону СВО прибыл гумконвой из Чишминского района Башкирии

Гуманитарный конвой из Чишминского района прибыл в зону СВО. Его возглавляет руководитель муниципалитета Ришат Мансуров. Это уже шестая поездка в зону проведения спецоперации.
Каждый раз конвой из Чишминского района включает не менее четырех фур, в которых все, что необходимо бойцам: стройматериалы, инструменты, автомобили, вода, маскировочные сети, именные посылки. Все для подразделений, где служат чишминцы.
Также от муниципалитета благодарственные письма вручили водителям фур. Кроме того, делегация района также посетила место гибели Минигали Шаймуратова, где все возложили цветы к бюсту Героя России.