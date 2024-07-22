В зону СВО прибыл гумконвой из Чишминского района Башкирии

Гуманитарный конвой из Чишминского района прибыл в зону СВО. Его возглавляет руководитель муниципалитета Ришат Мансуров. Это уже шестая поездка в зону проведения спецоперации.

Каждый раз конвой из Чишминского района включает не менее четырех фур, в которых все, что необходимо бойцам: стройматериалы, инструменты, автомобили, вода, маскировочные сети, именные посылки. Все для подразделений, где служат чишминцы.