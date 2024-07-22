В Уфе к 450-летию города выпускают брендированные сувениры

В магазинах Уфы появляется все больше продукции, посвященной 450-летнему юбилею столицы. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова был разработан официальный брендбук. Был проведен конкурс среди дизайнеров.

На утвержденном проекте изображены геометрический знак с башкирским орнаментом, стилизация городских объектов, карта и герб. Различные предприятия Уфы выпускают изделия, соответствующие официальному брендбуку. Причем не только сувениры, но и различные кондитерские изделия. На них можно увидеть куницу и достопримечательности Уфы.