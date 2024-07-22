В ЕГРН внесли изменения о защите недвижимости собственников

Каждый владелец недвижимости может защитить свою собственность, подав заявление о невозможности государственной регистрации перехода прав без его личного участия. За полгода таких заявлений подано уже более 15,5 тыс., что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.