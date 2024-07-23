В Башкирии визит-центр «Тура-хан» ставит рекорды по посещаемости

Уникальность книги, в первую очередь, заключается в дарителе. На «Китап-байраме» Радий Фаритович сказал, что копия книги передана Патриархом Кириллом. Подарок для нас действительно уникальный – дар руководителя конфессии. Второй момент: мы не пытаемся представить артефакты, находящиеся в нашей экспозиции, выдающимися экспонатами. Мы визит-центр создали для того, чтобы посетителям объяснить суть концепции Евразийского музея кочевых цивилизаций. И наличие там Остромирова Евангелия лишь свидетельствует о наших благих намерениях создать в большом музее целый экспозиционный блок, посвященный истории конфессий, в том числе авраамических религий – ислама, христианства, буддизма и других. Мы же рассказываем не об уникальности экспоната, когда подводим людей к Евангелию. Мы рассказываем о том, что это факсимильное издание, воспроизведение древнейшей на Руси рукописи, как минимум второй по древности рукописной книги Руси. В этом уникальность оригинала книги неоспорима. Что касается копии, здесь важно, что подарена она РПЦ. Наличие Остромирова Евангелия в визит-центре – жест уважения со стороны конфессии и наших намерений тему изучения религий продвигать в нашем музее. Нужно отметить некорректность подхода со стороны критиков, потому что они говорят о священном писании. Массовых изданий священных писаний много. И они все представляют ценность. Здесь мы ведем речь хоть и о массовом издании в 5 тысяч экземпляров, но он точно воспроизводит рукопись, значит посыл сохраняет. Даже если мы изготовим дорогую реплику, смысл книги не изменится. Мы экспонируем в визит-центре только копии, чтобы передать посетителям определенную научную историческую информацию, а не пытаемся супердорогие вещи аккумулировать. Визит-центр – не музей, это общественное пространство для ведения научно-просветительской деятельности и мероприятий, посвященных истории, культуре народов Степной Евразии. У многих дома может лежать Библия, изданная миллионным экземпляром, или Коран. Золотые ли там буквы или серебряные, от руки он написан или издан, для каждой семьи эти книги представляют ценность. Продолжая идею критика, оценивающего дар Патриарха Кирилла по его внешнему виду, нужно отметить, что копия Корана Усмана, подаренного Башкирии Республикой Узбекистан, несмотря на то, что написан золотыми буквами, не сравнится с оригиналом по ценности. Оригинал, являющийся древнейшей рукописью мусульман, который в руках держал третий праведный халиф Осман ибн Аффан, сподвижник пророка Мухаммеда, бесценен. В этом основная ценность книги, а не в том, из каких материалов она создана.

Данир Гайнуллин