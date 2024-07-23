В Башкирии визит-центр «Тура-хан» ставит рекорды по посещаемости

Совсем недавно в Башкирии открылся уникальный визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизация «Тура-хан». За короткое время объект поставил рекорды по посещаемости. Только с 6 по 22 июля музей посетили 12 662 человека.

Фото №1 - В Башкирии визит-центр «Тура-хан» ставит рекорды по посещаемости

Новая точка притяжения для жителей республики и туристов была создана благодаря инициативе Главы республики Радия Хабирова.

С момента открытия визит-центр посетило уже более 12,5 тысячи человек, и это абсолютно рекордный показатель, потому что посетителями можем считать только тех, кто заходит во время работы самого визит-центра – с понедельника по четверг с 10 утра до 19 вечера и в выходные дни с 10 до 22 часов. Но поток людей не останавливается, и многие люди, особенно молодежь, приходят поздно вечером, когда включается подсветка. И еще многие идут туда встречать рассвет. Это уникальное место. Оно было для населения Республики Башкортостан очень сакральным. До этого его тоже посещали, но не было благоустроенной территории. Сейчас создана доступная среда, люди даже на колясках могут подняться. Также родители с детьми в колясках тоже могут подняться посмотреть, полюбоваться красотами. Народу очень много. Нужно сказать, что это один из проектов, который курирует сам лично Радий Фаритович. Проекты, которые Глава республики сам инициировал, сам курировал, становятся иммерсивными. Человек, приходя туда, меняет свое мировоззрение. Посмотрите на Советскую площадь, которая до этого была заставлена автомобилями, была большой парковкой – на сегодняшний день это одно из любимых мест отдыха жителей республики и гостей столицы. Шульган-Таш – также уникальное место, где сердце бурзянских лесов, возле пещеры Шульган-Таш появился музейный комплекс. Вот такие проекты очень важны и уникальны.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра правительства РБ

6 июля в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии передачи копий Корана Османа и Остромирова Евангелия на хранение в Евразийский музей кочевых цивилизаций. Уникальные книги стали первыми экспонатами нового музейно-выставочного комплекса. До его открытия они будут храниться в визит-центре музея.

Урал Кильсенбаев отметил, что некоторые нападки со стороны псевдоученых, которые не занимались темой религии и пытаются исказить историю, безосновательны.

На самом деле, это уникальная копия Евангелия, которую посоветовали приобрести наши священнослужители. Владыка Никон лично участвовал при передаче во время открытия визит-центра, и еще раз это подтвердил. Такие проекты будут и дальше развиваться, и это только первый этап строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра правительства РБ

Прокомментировал ситуацию и директор республиканского Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данир Гайнуллин.

Уникальность книги, в первую очередь, заключается в дарителе. На «Китап-байраме» Радий Фаритович сказал, что копия книги передана Патриархом Кириллом. Подарок для нас действительно уникальный – дар руководителя конфессии. Второй момент: мы не пытаемся представить артефакты, находящиеся в нашей экспозиции, выдающимися экспонатами. Мы визит-центр создали для того, чтобы посетителям объяснить суть концепции Евразийского музея кочевых цивилизаций. И наличие там Остромирова Евангелия лишь свидетельствует о наших благих намерениях создать в большом музее целый экспозиционный блок, посвященный истории конфессий, в том числе авраамических религий – ислама, христианства, буддизма и других. Мы же рассказываем не об уникальности экспоната, когда подводим людей к Евангелию. Мы рассказываем о том, что это факсимильное издание, воспроизведение древнейшей на Руси рукописи, как минимум второй по древности рукописной книги Руси. В этом уникальность оригинала книги неоспорима. Что касается копии, здесь важно, что подарена она РПЦ. Наличие Остромирова Евангелия в визит-центре – жест уважения со стороны конфессии и наших намерений тему изучения религий продвигать в нашем музее. Нужно отметить некорректность подхода со стороны критиков, потому что они говорят о священном писании. Массовых изданий священных писаний много. И они все представляют ценность. Здесь мы ведем речь хоть и о массовом издании в 5 тысяч экземпляров, но он точно воспроизводит рукопись, значит посыл сохраняет. Даже если мы изготовим дорогую реплику, смысл книги не изменится. Мы экспонируем в визит-центре только копии, чтобы передать посетителям определенную научную историческую информацию, а не пытаемся супердорогие вещи аккумулировать. Визит-центр – не музей, это общественное пространство для ведения научно-просветительской деятельности и мероприятий, посвященных истории, культуре народов Степной Евразии. У многих дома может лежать Библия, изданная миллионным экземпляром, или Коран. Золотые ли там буквы или серебряные, от руки он написан или издан, для каждой семьи эти книги представляют ценность. Продолжая идею критика, оценивающего дар Патриарха Кирилла по его внешнему виду, нужно отметить, что копия Корана Усмана, подаренного Башкирии Республикой Узбекистан, несмотря на то, что написан золотыми буквами, не сравнится с оригиналом по ценности. Оригинал, являющийся древнейшей рукописью мусульман, который в руках держал третий праведный халиф Осман ибн Аффан, сподвижник пророка Мухаммеда, бесценен. В этом основная ценность книги, а не в том, из каких материалов она создана.

Данир Гайнуллин
уфавсердце

Политолог, кандидат философских наук, эксперт Общественной палаты РБ Сергей Семенов отмечает, что уникальность издания заключается в символизме.

Факсимильные издания всегда обладают определенной уникальностью, тем более изданные по особым датам и случаям. Значение имеет также и то, кем и по какому поводу они были выпущены и подарены. Копия исторического для России Евангелия выпущена и подарена музею Русской православной церковью, что придаёт этому изданию дополнительное символическое и историческое значение. То, что даже уникальные издания могут иметь рыночную цену – никак не относится к их культурному значению. А в данном случае – это символ единства культур и религий народов России – Евразии, того исторического общего «евразийского менталитета», о формировании которого с глубокой древности на Южном Урале писал наш выдающийся этнолог Раиль Гумерович Кузеев.

Сергей Семенов
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ