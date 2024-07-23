Жителя Башкирии сняли с рейса за курение в туалете

В транспортную полицию аэропорта Ханты-Мансийска поступила информация о том, что на борт рейса, вылетающего в Уфу, требуются правоохранители. Причина: нарушение пассажиром правил поведения.

Как выяснилось, во время предполетной подготовки 40-летний житель Ишимбая курил в туалетной комнате самолета, из-за чего представители перевозчика отказали ему в перелете.

Когда работники воздушного судна вывели нарушителя из самолета, он, в присутствии других пассажиров, оскорблял агента авиакомпании нецензурной бранью. пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

Мужчину доставили в линейный пункт в аэропорту Ханты-Мансийска. В отношении него составлен административный протокол, в Сургутскую транспортную прокуратуру направлены материалы для привлечения его к административной ответственности за оскорбление.