В Госдуме ужесточили наказание за пропаганду наркотиков

Пакет законов о запрете пропаганды на территории России наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такую пропаганду приняли депутаты Госдумы сегодня в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщают федеральные СМИ.   

Фото №1 - В Госдуме ужесточили наказание за пропаганду наркотиков

В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие наркопотребления и выстроенной вокруг него субкультуры. Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот. Это особенно важно для защиты детей и молодежи: они наиболее подвержены негативному влиянию такого контента. 

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Согласно документам, уголовная ответственность за подобные правонарушения предусматривает наказание на срок до 2 лет колонии (за повторные нарушения). А в случае нарушения требований по маркировке при распространении произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках размер штрафа составит 600 тысяч рублей.   

Новая норма не будет распространяться на произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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