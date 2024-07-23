В Госдуме ужесточили наказание за пропаганду наркотиков

В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие наркопотребления и выстроенной вокруг него субкультуры. Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот. Это особенно важно для защиты детей и молодежи: они наиболее подвержены негативному влиянию такого контента.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ