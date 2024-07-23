В Госдуме ужесточили наказание за пропаганду наркотиков

Пакет законов о запрете пропаганды на территории России наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такую пропаганду приняли депутаты Госдумы сегодня в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщают федеральные СМИ.
Согласно документам, уголовная ответственность за подобные правонарушения предусматривает наказание на срок до 2 лет колонии (за повторные нарушения). А в случае нарушения требований по маркировке при распространении произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках размер штрафа составит 600 тысяч рублей.
Новая норма не будет распространяться на произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.