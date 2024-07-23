Военно-учебный центр при УУНиТ принимает студентов на военные специальности

Это единственный вуз в республике, который готовит кадровых офицеров. Выпускники одновременно получают сразу две специальности – военную и гражданскую. Документы в университет можно подать до 25 июля.

Макет кабины вертолета Ми-8 в реальном размере и виде. За стеклами винтокрылой машины фото настоящего полевого аэродрома военного учебного центра с арсеналом боевой авиации. Все максимально реалистично. В этом классе проводятся занятия для курсантов, постигающих азы бортовой эксплуатации.

В этом году в учебном центре при УУНиТ открылся новый класс авиационного вооружения. Пушки, управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы – арсенал немаленький, и все это боевое, но для студентов переведено в учебный разряд. Настоящий военный должен знать строение этих изделий, а главное – уметь с ними обращаться.

УУНиТ – единственный вуз Башкортостана, который выпускает кадровых офицеров, инженеров по эксплуатации и ремонту боевых самолетов и вертолетов. Кроме того, готовят здесь и офицеров запаса. Обучаясь, параллельно выпускники получают две специальности – военную и гражданскую.