Жительница Башкирии открыла клининговую службу

Глава республики рассказал о предпринимателе из Зианчуринского района. Альфия Уразаева разносила пенсию в родном Исянгулово. Бывала в разных домах и видела, как некоторым односельчанам нелегко содержать в чистоте и порядке дом. Так родилась идея открыть клининговую службу.