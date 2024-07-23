Жительница Башкирии открыла клининговую службу

Глава республики рассказал о предпринимателе из Зианчуринского района. Альфия Уразаева разносила пенсию в родном Исянгулово. Бывала в разных домах и видела, как некоторым односельчанам нелегко содержать в чистоте и порядке дом. Так родилась идея открыть клининговую службу.
Защитила бизнес-план на «Предпринимательском часе» в администрации района. Получила поддержку от государства — 350 тыс. рублей. Сейчас планирует внедрить новые услуги, нанять несколько сотрудников и создать собственную франшизу. Желаю ей удачи на этом пути, пишет Радий Хабиров.