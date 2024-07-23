В Уфе начали выпускать йогурт в ПЭТ-бутылках

Уфимский завод перешел на отечественную упаковку. Молочную продукцию с прошлого года стали выпускать в ПЭТ-бутылках. А совсем недавно такой же формат стали использовать для йогурта. Предприятие обновляется в рамках национального проекта «Производительность труда».

Молоко без каких-либо примесей — самая популярная позиция уфимского молочного завода. Здесь его переливают в разные емкости: пакеты, кувшины, тетрапак. ПЭТ-бутылки в производстве начали использовать в прошлом году, а недавно стали выпускать в таком формате и йогурт.

Такой формат упаковки самый ходовой. Всё дело в удобстве: йогурты в ПЭТ-бутылке можно пить на ходу, а также открывать и закрывать по несколько раз.

Главное преимущество ПЭТ-упаковки в том, что она полностью сделана из российского сырья. Это позволяет полностью исключить риски, связанные с зарубежными поставщиками. В составе йогурта молоко башкирского производства и натуральная начинка. На каждом этапе производства осуществляют контроль качества.