В Башкирии за сутки пропали два человека

В Башкирии за последние сутки потерялись два человека, сообщает пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Ишимбайском районе 68-летний турист поднимался на гору Торатау и потерялся. К счастью, его нашли стражи порядка совместно с поисковиками. В помощи медиков мужчина не нуждался.

Еще один случай из Кармаскалинского района, где 71-летняя женщина отправилась в лес по грибы и заблудилась. Позже ее нашел ее муж.

В ведомстве еще раз напомнили жителям региона о мерах безопасности в лесу: мобильный телефон должен быть полностью заряжен, родные и близкие должны знать, куда вы идете и примерное время вашего возвращения.