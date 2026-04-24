В Уфе прошли два турнира по эстетической гимнастике

В столице республики состоялись два турнира по эстетической гимнастике – первенство Республики Башкортостан и открытый фестиваль «Сказка». Яркое спортивное событие собрало более 800 участниц.
Республиканские соревнования имели рейтинговый статус: победители могли получить спортивный разряд. Фестиваль «Сказка» был ориентирован на команды младшей возрастной категории.
Эти старты стали одними из завершающих в сезоне для юных гимнасток. Лучшие из них отправятся на первенство Приволжского федерального округа.