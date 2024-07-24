В Уфе магазин косметики обязали вернуть средства за подарочный сертификат

В башкирской столице эксперты регионального Роспотребнадзора помогли жительнице Уфы в возврате средств за подарочный сертификат магазина «РивГош». Сеть отказывалась возвращать 3,7 тысячи рублей, и тогда женщина обратилась в ведомство с просьбой защитить ее права как потребителя.

Специалисты подготовили и подали иск в суд, который вынес решение в пользу покупателя. Компания выплатила как номинальную стоимость сертификата, так и компенсацию морального вреда, а также штраф в общей сумме 3,4 тысячи рублей.