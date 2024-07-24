В Башкирии бойцы СВО встретились с волонтёрами штаба «Всё для победы»

В Иглинском районе бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» пообщались встретились с волонтёрами штаба «Всё для Победы». Разделенные тысячами километров, они и не знали о существовании друг друга, но это не помешало активисткам помогать по мере своих возможностей — плести маскировочные сети, шить костюмы «Лешего» и писать трогательные письма солдатам. В благодарность бойцы решили встретиться и лично сказать спасибо.

Сегодня прошла такая волнительная встреча с нашими ребятами с передовой. Всегда, когда плетём маскировочные сети, накидки снайперов, волнуемся и знаем, что каждая клеточка, куда протягиваем нитки, они спасают чью-то жизнь.

Елена Полякова, руководитель волонтерского штаба иглинского союза ветеранов боевых действий

С мая прошлого года делаю шлемы, выполняю надомную работу. Каждый день я не могу приезжать, далеко живу, во-вторых, воспитываю внуков. Если посчитать, сколько я сделала за это время, если посчитать, если я еще сделаю десять сделаю шлемов, это будет полтысячи, т. е. пятьсот штук шлемов сделала.

Лидия Доломатова, жительница иглинского района

Бойцам показали станки, на которых изготавливаются маскировочные сети и костюмы лешего, комнату по заливке окопных свечей, а еще познакомили с маленькими авторами писем солдатам.

Фото №1 - В Башкирии бойцы СВО встретились с волонтёрами штаба «Всё для победы»

В штабе люди идейные, душевные, от сердца. Конечно, они нас встречают, как своих уже давно. Я здесь был, тепло, приятно. Мы на самом деле там очень благодарны штабам, нашим волонтёрам за их вклад, за их работу. Они занимаются очень нужным, очень важным делом. Мы им очень благодарны и считаем их уже своими.

позывной «Призрак», участник специальной военной операции

Если я раньше воспитывала своих детей в духе патриотизма на примере своих дедов, прадедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, то сейчас на примере своих отцов мы можем воспитывать наших детей, любить Родину, защищать её, если нужна помощь, когда есть опасность, чтобы они выросли патриотами, сильными, мужественными и любящими свою Родину людьми.

Фидания, жена бойца с позывным «Игла»

Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 млн рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».

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