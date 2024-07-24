В Башкирии бойцы СВО встретились с волонтёрами штаба «Всё для победы»

В штабе люди идейные, душевные, от сердца. Конечно, они нас встречают, как своих уже давно. Я здесь был, тепло, приятно. Мы на самом деле там очень благодарны штабам, нашим волонтёрам за их вклад, за их работу. Они занимаются очень нужным, очень важным делом. Мы им очень благодарны и считаем их уже своими.

позывной «Призрак», участник специальной военной операции