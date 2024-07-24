В Башкирии бойцы СВО встретились с волонтёрами штаба «Всё для победы»

В Иглинском районе бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» пообщались встретились с волонтёрами штаба «Всё для Победы». Разделенные тысячами километров, они и не знали о существовании друг друга, но это не помешало активисткам помогать по мере своих возможностей — плести маскировочные сети, шить костюмы «Лешего» и писать трогательные письма солдатам. В благодарность бойцы решили встретиться и лично сказать спасибо.
Бойцам показали станки, на которых изготавливаются маскировочные сети и костюмы лешего, комнату по заливке окопных свечей, а еще познакомили с маленькими авторами писем солдатам.
Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 млн рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».