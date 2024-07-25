В Уфе врачи помогли выжить девочке весом всего 400 граммов

Все это время рядом с Софьей находилась мама, верившая в чудо. Самые сложные и судьбоносные дни в жизни малышки прошли в нашем центре. Благодаря кропотливой работе всего медперсонала, ребенок получил шанс на полноценную жизнь. Это уникальный случай для республики. Никогда ранее врачам не удавалось выходить малыша с таким маленьким весом. Мы гордимся этим достижением!

Лилия Бадертдинова, лечащий врач, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог