В Уфе врачи помогли выжить девочке весом всего 400 граммов

В Уфе 3 апреля в республиканском клиническом перинатальном центре родилась девочка. Ее назвали Софьей. Ребенок весил всего 400 граммов, рост – 27 сантиметров.

Фото №1 - В Уфе врачи помогли выжить девочке весом всего 400 граммов

Как сообщает пресс-служба медучреждения, сразу после рождения малышку положили в реанимацию, где специалисты ежедневно проводили интенсивную терапию для стабилизации состояния девочки.

Все это время рядом с Софьей находилась мама, верившая в чудо. Самые сложные и судьбоносные дни в жизни малышки прошли в нашем центре. Благодаря кропотливой работе всего медперсонала, ребенок получил шанс на полноценную жизнь. Это уникальный случай для республики. Никогда ранее врачам не удавалось выходить малыша с таким маленьким весом. Мы гордимся этим достижением! 

Лилия Бадертдинова, лечащий врач, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог

Сразу после того, как состояние Софьи стабилизировалось, ее перевели в больницу №17 для дальнейшего лечения. Сегодня, спустя 110 дней со дня своего рождения, вес девочки составляет 2472 грамма.

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