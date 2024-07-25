В Уфе врачи помогли выжить девочке весом всего 400 граммов

В Уфе 3 апреля в республиканском клиническом перинатальном центре родилась девочка. Ее назвали Софьей. Ребенок весил всего 400 граммов, рост – 27 сантиметров.
Как сообщает пресс-служба медучреждения, сразу после рождения малышку положили в реанимацию, где специалисты ежедневно проводили интенсивную терапию для стабилизации состояния девочки.
Сразу после того, как состояние Софьи стабилизировалось, ее перевели в больницу №17 для дальнейшего лечения. Сегодня, спустя 110 дней со дня своего рождения, вес девочки составляет 2472 грамма.