Московские трамваи выйдут в августе на линию в Уфе

Минувшей ночью из Москвы в столицу Башкирии отправлен первый трамвай модели 71-414. Транспорт передается Уфе безвозмездно.

Как сообщает администрация города, на эти трамваи претендовали и другие города и регионы страны. Однако удалось добиться того, чтобы они ездили именно по нашим улицам.

Такая модель трамвая – результат совместного производства российской и зарубежной компаний. Она намного вместительнее тех, что в настоящее время ездят по Уфе. Кроме того, салоны оснащены кондиционерами и имеют низкий пол для удобства пассажиров во время посадки.

К отгрузке готовы 20 трамваев. Всего из Москвы в наш город привезут 69 вагонов. Ожидается, что на линию они выйдут уже в августе.