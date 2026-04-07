ФК «Уфа» уступил победу московскому «Торпедо»

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с московским «Торпедо». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник». В этой игре наша команда осталась без своего главного бомбардира Дилана Ортиса, однако сумела забить первой – на 42-й минуте после розыгрыша углового Магомед Якуев открыл счёт. Для полузащитника этот гол стал первым в составе «Уфы».
В начале второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Александра Перченка, но назначенный в ворота башкирской команды пенальти не был реализован – Александр Беленов справился с ударом. До самого конца матча подопечные Омари Тетрадзе удерживали победный счёт, однако пропустили на 94-й минуте. Итог – 1:1. Следующий матч «Уфы» пройдёт на выезде против «Урала».