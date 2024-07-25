В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий

Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров гордится вами и передает каждому из вас привет. Он благодарит ваших родных и близких, которые всегда поддерживали вас и продолжают быть с вами рядом и сейчас. Вы все – наши герои. Если есть проблемы и сложности, то юридическая команда республики и сам Радий Фаритович всегда готовы прийти к вам на помощь, решить тот или иной вопрос, разобраться в ситуации и помочь. В региональном филиале госфонда «Защитники Отечества» трудится социальный координатор Олег Муфтахитдинов, который так же, как и вы, прошел боевой путь и в курсе ваших дел. Не замыкайтесь в себе и продолжайте жить, созидать на благо страны и Башкортостана. Будьте примером для подрастающего поколения.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии