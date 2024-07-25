В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий

Сегодня в башкирской столице ветеранам спецоперации вручили удостоверения участников боевых действий. Документы наши воины получали из рук руководителя администрации Главы Башкирии Максима Забелина и руководителя филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсариной.

Фото №1 - В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий

В числе тех, кому сегодня было присвоено звание «Ветеран боевых действий», - те, кто служил по контракту и принимал участие в штурме и освобождении населенных пунктов и вернувшихся в состав России территорий и получил тяжелые ранения. Кто-то из этих ребят защищал Отчизну и до начала спецоперации – в Сирии, Африке, на Северном Кавказе и других регионах.  

Как отметил Максим Забелин, бойцы с честью выполняли воинский долг и приобрели огромный боевой опыт. Теперь они будут жить в условиях мирной жизни, им предстоит работать, заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Фото №2 - В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий

Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров гордится вами и передает каждому из вас привет. Он благодарит ваших родных и близких, которые всегда поддерживали вас и продолжают быть с вами рядом и сейчас. Вы все – наши герои. Если есть проблемы и сложности, то юридическая команда республики и сам Радий Фаритович всегда готовы прийти к вам на помощь, решить тот или иной вопрос, разобраться в ситуации и помочь. В региональном филиале госфонда «Защитники Отечества» трудится социальный координатор Олег Муфтахитдинов, который так же, как и вы, прошел боевой путь и в курсе ваших дел. Не замыкайтесь в себе и продолжайте жить, созидать на благо страны и Башкортостана. Будьте примером для подрастающего поколения. 

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии

Штурмовик Андрей Юзаев с позывным «Рангобад» из села Куяново Краснокамского района на СВО находился с октября 2022-го. Он освобождал Артемовск. Но во время одного из штурмов мужичина наступил на мину и лишился ноги.

Фото №3 - В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий

Сейчас работаю охранником в районной больнице. Мне 32 года, вся жизнь впереди, и я ее очень ценю. В планах стать программистом, работать в IT- сфере. Уверен, у меня получится. Несмотря на протез, намерен принимать активное участие в соревнованиях Кубка Отечества. Тем, кто сейчас лечится в госпиталях или уже проходит дома реабилитацию желаю не опускать руки. Прорвёмся. Нас поддерживают. Будем жить дальше и работать на благо нашей великой России. 

Андрей Юзаев, участник СВО
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По словам Гульнур Кульсариной, многим участникам спецоперации удается достаточно успешно социализироваться. Если у ветеранов возникают какие-то сложности, то им на помощь приходят юристы, медики, психологи и другие специалисты.

Фото №4 - В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий

Весь управленческий состав нашей республики во главе с Радием Фаритовичем Хабировым прикладывают максимальные усилия на социализацию участников специальной военной операции, вернувшихся домой. Это и кадровые проекты, и обучение, содействие занятости, привлечение к общественной жизни. Кроме того, ветераны сами являются проводниками в реабилитации своих боевых товарищей. Они преданно выполняли свой долг перед страной и теперь вернулись домой. Их необходимо поддерживать и делать всё возможное, чтобы мужчины не чувствовали себя забытыми. 

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии

Добавим, статус «Ветеран боевых действий» — это целый набор социальных гарантий. К примеру, льготы по пенсионному обеспечению, пятидесятипроцентная компенсация расходов на оплату ЖКХ, обеспечение протезами, профессиональное обучение и другие.

Фото: ИА «Башинформ»

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