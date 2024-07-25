В Уфе ветераны спецоперации получили удостоверения участников боевых действий
Сегодня
в башкирской столице ветеранам спецоперации вручили удостоверения участников
боевых действий. Документы наши воины получали из рук руководителя
администрации Главы Башкирии Максима Забелина и руководителя филиала госфонда
«Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсариной.
В
числе тех, кому сегодня было присвоено звание «Ветеран боевых действий», - те,
кто служил по контракту и принимал участие в штурме и освобождении населенных
пунктов и вернувшихся в состав России территорий и получил тяжелые ранения. Кто-то
из этих ребят защищал Отчизну и до начала спецоперации – в Сирии, Африке, на
Северном Кавказе и других регионах.
Как
отметил Максим Забелин, бойцы с честью выполняли воинский долг и приобрели
огромный боевой опыт. Теперь они будут жить в условиях мирной жизни, им предстоит
работать, заниматься патриотическим воспитанием молодежи.
Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров гордится вами и передает каждому из вас привет. Он благодарит ваших родных и близких, которые всегда поддерживали вас и продолжают быть с вами рядом и сейчас. Вы все – наши герои. Если есть проблемы и сложности, то юридическая команда республики и сам Радий Фаритович всегда готовы прийти к вам на помощь, решить тот или иной вопрос, разобраться в ситуации и помочь. В региональном филиале госфонда «Защитники Отечества» трудится социальный координатор Олег Муфтахитдинов, который так же, как и вы, прошел боевой путь и в курсе ваших дел. Не замыкайтесь в себе и продолжайте жить, созидать на благо страны и Башкортостана. Будьте примером для подрастающего поколения.
Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии
Штурмовик
Андрей Юзаев с позывным «Рангобад» из села Куяново Краснокамского района на СВО
находился с октября 2022-го. Он освобождал Артемовск. Но во время одного из
штурмов мужичина наступил на мину и лишился ноги.
Сейчас работаю охранником в районной больнице. Мне 32 года, вся жизнь впереди, и я ее очень ценю. В планах стать программистом, работать в IT- сфере. Уверен, у меня получится. Несмотря на протез, намерен принимать активное участие в соревнованиях Кубка Отечества. Тем, кто сейчас лечится в госпиталях или уже проходит дома реабилитацию желаю не опускать руки. Прорвёмся. Нас поддерживают. Будем жить дальше и работать на благо нашей великой России.
Андрей Юзаев, участник СВО
По
словам Гульнур Кульсариной, многим участникам спецоперации удается достаточно
успешно социализироваться. Если у ветеранов возникают какие-то сложности, то им
на помощь приходят юристы, медики, психологи и другие специалисты.
Весь управленческий состав нашей республики во главе с Радием Фаритовичем Хабировым прикладывают максимальные усилия на социализацию участников специальной военной операции, вернувшихся домой. Это и кадровые проекты, и обучение, содействие занятости, привлечение к общественной жизни. Кроме того, ветераны сами являются проводниками в реабилитации своих боевых товарищей. Они преданно выполняли свой долг перед страной и теперь вернулись домой. Их необходимо поддерживать и делать всё возможное, чтобы мужчины не чувствовали себя забытыми.
Гульнур Кульсарина, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии
Добавим,
статус «Ветеран боевых действий» — это целый набор социальных гарантий. К примеру,
льготы по пенсионному обеспечению, пятидесятипроцентная компенсация расходов на
оплату ЖКХ, обеспечение протезами, профессиональное обучение и другие.