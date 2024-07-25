В Башкирии пройдет фестиваль здоровья и туризма «На Рахате»

В республике 27 и 28 июля пройдет Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате». Башкортостан принимает событие уже в третий раз. В фестивале примут участие более 500 специалистов из Башкортостана, регионов России, Узбекистана, Турции, Италии и Китая.

Проект «На Рахате» объединяет лучших экспертов сферы туризма и здравоохранения. В рамках фестиваля пройдут два чемпионата по банному мастерству, а также финал по коллективному парению. Будут работать как дискуссионные, так и развлекательные площадки. На повестке – развитие международного туризма в регионе, актуальные вопросы, касающиеся сферы медицинского туризма, а также расширение партнерского взаимодействия регионов России и зарубежья. В этом году местом проведения выбран загородный клуб «Фазенда» в Кармаскалинском районе.