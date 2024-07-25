Уфимские врачи спасли пациенту руку, поврежденную болгаркой

Мужчина в состоянии шока из-за существенной потери крови поступил в приемное отделение уфимской больницы скорой медицинской помощи. Травму 37-летний мужчина получил во время работы с болгаркой, не соблюдая норм и правил техники безопасности.

У него была повреждена лучевая артерия. Специалисты экстренно сделали ему операцию и остановили кровотечение. А чтобы восстановить кровоток, медики в качестве протеза сосуда использовали подкожную вену пациента, что позволило минимизировать риск развития осложнений. Операция прошла успешно: руку пациенту сохранили.