Боец из Башкирии женился на девушке из ДНР

Боец из Башкортостана женился на девушке из Донецкой народной республики. Военнослужащий башкирского батальона имени Салавата Юлаева с позывным «Ёж» и девушка Елена познакомились в зоне проведения специальной военной операции. Регистрацию организовали в ускоренном режиме — церемония бракосочетания прошла в день подачи заявления.

Молодожены предпочли отложить шумное празднование, расписались скромно, без праздничного банкета, в числе приглашенных только близкие родственники и сослуживцы «Ежа». Свадебный кортеж возглавил многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр». Тяжелую технику бойцы разведвзвода украсили символическими кольцами и цветами.