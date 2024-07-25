Боец из Башкирии женился на девушке из ДНР

Боец из Башкортостана женился на девушке из Донецкой народной республики. Военнослужащий башкирского батальона имени Салавата Юлаева с позывным «Ёж» и девушка Елена познакомились в зоне проведения специальной военной операции. Регистрацию организовали в ускоренном режиме — церемония бракосочетания прошла в день подачи заявления.
Молодожены предпочли отложить шумное празднование, расписались скромно, без праздничного банкета, в числе приглашенных только близкие родственники и сослуживцы «Ежа». Свадебный кортеж возглавил многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр». Тяжелую технику бойцы разведвзвода украсили символическими кольцами и цветами.
Затем молодожены и гости торжества отправились на фотосессию к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в Горловском районе Донецкой Народной Республики. На этом праздник для молодых людей завершился. Через сутки «Ёж» вернется на позиции. После завершения военной службы пара планирует вернуться в Башкортостан.