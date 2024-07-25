Восточный выезд в Уфе: как работает трасса спустя 5 месяцев

Проблемы с оплатой проезда по Восточному выезду можно решить за пять секунд. Диспетчер принимает звонки от автомобилистов и помогает им дистанционно. Кроме того, для всех машин, которых во время движения на участке настигла поломка, предусмотрена сервисная служба. Это позволяет исключить заторы движения и сохранить среднюю скорость проезда около 110 километров в час.
Два клика мышкой — и проблема решена. В диспетчерской Восточного выезда принимают звонки водителей, которые столкнулись с проблемами при оплате, определении класса транспорта или провозе прицепа. Оператор видит автомобиль с трех ракурсов, поэтому может моментально оценить ситуацию. В этом ему помогает сложная система видеонаблюдения.
Строительство тоннеля начали еще в 1992 году. А в 2004-м работы приостановили. Ежегодно бюджет республики терял около 100 млн рублей просто на содержание участка. Проект возобновили в 2020 году. Теперь здесь — комфортный проезд федерального уровня.
Торжественный запуск Восточного выезда состоялся в марте текущего года. Суммарно на строительно-монтажные работы потратили около 40 млрд рублей. Из них более 9 млрд — это средства концессионера, 4,5 млрд было выделено из бюджета республики и почти 27 млрд — из федерального бюджета.
Восточный выезд — это сложный инженерный объект, который удалось реализовать управленческой команде Главы Башкортостана. По словам Радия Хабирова, для региона дороги — это важнейший приоритет. Ежедневный трафик на участке в среднем составляет 15 тыс. машин, что значительно разгружает другие пути, ведущие в город.
Восточный выезд — это не только качественное улучшение транспортной системы Уфы. Проект открывает перспективы для развития города в Зауфимье. А это — строительство нового жилья и укрепление социально-экономических процессов как в столице, так и во всей республике.