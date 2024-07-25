Восточный выезд в Уфе: как работает трасса спустя 5 месяцев

Проблемы с оплатой проезда по Восточному выезду можно решить за пять секунд. Диспетчер принимает звонки от автомобилистов и помогает им дистанционно. Кроме того, для всех машин, которых во время движения на участке настигла поломка, предусмотрена сервисная служба. Это позволяет исключить заторы движения и сохранить среднюю скорость проезда около 110 километров в час.

Два клика мышкой — и проблема решена. В диспетчерской Восточного выезда принимают звонки водителей, которые столкнулись с проблемами при оплате, определении класса транспорта или провозе прицепа. Оператор видит автомобиль с трех ракурсов, поэтому может моментально оценить ситуацию. В этом ему помогает сложная система видеонаблюдения.

Проект включил в себя три достаточно серьезных ключевых объекта — это тоннель, мостовой переход через реку «Уфа» с эстакадной частью и автодорога в целом до развязки с федеральной трассой М-5. Дмитрий Минашкин, главный инженер Восточного выезда

Строительство тоннеля начали еще в 1992 году. А в 2004-м работы приостановили. Ежегодно бюджет республики терял около 100 млн рублей просто на содержание участка. Проект возобновили в 2020 году. Теперь здесь — комфортный проезд федерального уровня.

Торжественный запуск Восточного выезда состоялся в марте текущего года. Суммарно на строительно-монтажные работы потратили около 40 млрд рублей. Из них более 9 млрд — это средства концессионера, 4,5 млрд было выделено из бюджета республики и почти 27 млрд — из федерального бюджета.

Важно понимать, что это не завершение работы. Мы сейчас, получается, М-5 соединили с проспектом Салавата Юлаева. Что уже хорошо: можно отсюда напрямую заезжать, на проспект Салавата Юлаева выезжать. Но идея дальше идет, и мы уже этим занимаемся, проектируем, снос осуществляем, — соединить эту дорогу с улицей Галле и выйти сразу на трассу М-7. Представляете? То есть можно с М-5 заехать и буквально через какие-то десятки минут выйти на М-7. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Восточный выезд — это сложный инженерный объект, который удалось реализовать управленческой команде Главы Башкортостана. По словам Радия Хабирова, для региона дороги — это важнейший приоритет. Ежедневный трафик на участке в среднем составляет 15 тыс. машин, что значительно разгружает другие пути, ведущие в город.