В Абзелиловском районе Башкирии из-за сильных дождей подтоплена деревня
В
деревне Озерное Абзелиловского района Башкирии из-за очень сильных и
продолжительных дождей резко поднялась вода. В результате в зоне подтопления
оказались 76 придомовых территорий, где проживают 195 человек.
В
пресс-службе МЧС по региону сообщили, что никто не пострадал.
Проводится оповещение населения по громкоговорителю и подворовые обходы домов. Для оказания помощи на местах подтоплений работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Задействованы автомобили повышенной проходимости. В готовности находится пункт временного размещения в деревне Абзелилово. Проводятся все необходимы работы по устранению подтоплений. Наблюдается постепенное снижения уровня воды.
Пресс-служба МЧС по Башкирии
Специалисты
ведомства работают в режиме повышенной готовности.