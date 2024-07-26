В Абзелиловском районе Башкирии из-за сильных дождей подтоплена деревня

Проводится оповещение населения по громкоговорителю и подворовые обходы домов. Для оказания помощи на местах подтоплений работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Задействованы автомобили повышенной проходимости. В готовности находится пункт временного размещения в деревне Абзелилово. Проводятся все необходимы работы по устранению подтоплений. Наблюдается постепенное снижения уровня воды.

Пресс-служба МЧС по Башкирии