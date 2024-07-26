В Абзелиловском районе Башкирии из-за сильных дождей подтоплена деревня

В деревне Озерное Абзелиловского района Башкирии из-за очень сильных и продолжительных дождей резко поднялась вода. В результате в зоне подтопления оказались 76 придомовых территорий, где проживают 195 человек.  

Фото №1 - В Абзелиловском районе Башкирии из-за сильных дождей подтоплена деревня

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что никто не пострадал. 

Проводится оповещение населения по громкоговорителю и подворовые обходы домов. Для оказания помощи на местах подтоплений работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Задействованы автомобили повышенной проходимости. В готовности находится пункт временного размещения в деревне Абзелилово. Проводятся все необходимы работы по устранению подтоплений. Наблюдается постепенное снижения уровня воды. 

Пресс-служба МЧС по Башкирии
Фото №2 - В Абзелиловском районе Башкирии из-за сильных дождей подтоплена деревня

Специалисты ведомства работают в режиме повышенной готовности.

Фото: МЧС по РБ    

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