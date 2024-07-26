В Уфе для детей с ОВЗ провели кулинарный праздник

В Уфимском реабилитационном центре для детей и подростков прошла акция «зДОРовый пикник». Это кулинарный проект, где главными участниками стали дети с ОВЗ. Участники на день примерили на себя профессию повара.
Маленькие сладкоежки в этот раз уже самостоятельно готовили вкусности и угощали ими родителей. Праздник проводился в рамках Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Проект помогает детям адаптироваться к самостоятельной жизни, а кому-то, возможно, определиться с профессией.
Свои первые шаги в кулинарии дети делали под наставничеством опытных поваров. Мастер-классы от профессионалов своего дела. Также ребятам рассказали о правилах этикета и культуре питания. А завершилось всё развлекательной программой с клоунами.