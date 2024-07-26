В Уфе открыли мемориальную доску в честь Виталия Великосельского

В Уфе на здании Башкирского лицея №2 открыли мемориальную доску в честь Виталия Великосельского. Бывший ученик образовательного учреждения погиб в ходе специальной военной операции. В патриотическом мероприятии, приуроченном ко Дню Военно-морского флота, приняли участие близкие бойца, члены ветеранских союзов, общественные деятели.

Виталий Великосельский после школы работал сварщиком в Уфимском речном порту. В армии служил заместителем командира стрелкового взвода. Участвовал в боевых действиях в Чечне. В его послужном списке — Орден Мужества, медали «За службу на Кавказе» и «За службу на Тихоокеанском флоте».