Радий Хабиров обсудил развитие Башкирии с главами муниципалитетов

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в семинаре руководителей городов и районов республики. Площадкой стал Межвузовский студенческий кампус. Главной темой стали вопросы социально-экономического развития территорий и задачи органов местного самоуправления на ближайшую перспективу.
Радий Хабиров выразил признательность руководству муниципалитетов за стабильное развитие территорий в интересах жителей. Уровень безработицы составил всего 2,3%. При этом с 2019 по 2023 год выросло на 20% промышленное производство. А выпуск продукции сельского хозяйства — на 40%.
Объём инвестиций в экономику составил почти 53%. Радий Хабиров также отметил важность работы во всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их семей.