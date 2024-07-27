В Башкирии на ремонт дорог выделили 7 млрд рублей

В Башкортостане планируют отремонтировать более 218 км дорог и 8 мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На это предусмотрено порядка 7 млрд рублей. Об этом сообщили на пресс-конференции в Минтрансе республики.
В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях в этом году приведут в порядок более 95,5 км дорог. Это больше, чем в прошлом году. Уже завершили работы на некоторых местных дорогах Стерлитамака, Ишимбая и Уфы. Ремонтируются региональные и межмуниципальные, в их числе: Благовещенск — Павловка, Уфа — Чишмы, Дема — Затон, Уфа — Охлебинино, Булгаково — Бузовьязы и другие.
В планах — также более 60 км опорной дорожной сети Башкортостана. В нормативное состояние планируют привести 30 участков на трассах М-5. Строятся мостовые сооружения. Их 16, половину введут в эксплуатацию уже в этом году. Также в Минтрансе рассказали, что на Восточном выезде в Уфе тестируют транспондеры, которые позволяют бесконтактно рассчитываться за проезд.
Также обсудили порядок предоставления льготного проезда по Восточному выезду для отдельных категорий граждан. Ветераны боевых действий, Великой Отечественной войны и перевозящие их лица, участники СВО и члены семей участников СВО, погибших при исполнении военного долга, а также водители электромобилей смогут проезжать совершенно бесплатно. А обладатели автомобилей, работающих на газомоторном топливе, будут оплачивать 50% от стоимости проезда.