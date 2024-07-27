В Башкирии на ремонт дорог выделили 7 млрд рублей

В Башкортостане планируют отремонтировать более 218 км дорог и 8 мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На это предусмотрено порядка 7 млрд рублей. Об этом сообщили на пресс-конференции в Минтрансе республики.

В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях в этом году приведут в порядок более 95,5 км дорог. Это больше, чем в прошлом году. Уже завершили работы на некоторых местных дорогах Стерлитамака, Ишимбая и Уфы. Ремонтируются региональные и межмуниципальные, в их числе: Благовещенск — Павловка, Уфа — Чишмы, Дема — Затон, Уфа — Охлебинино, Булгаково — Бузовьязы и другие.

В планах — также более 60 км опорной дорожной сети Башкортостана. В нормативное состояние планируют привести 30 участков на трассах М-5. Строятся мостовые сооружения. Их 16, половину введут в эксплуатацию уже в этом году. Также в Минтрансе рассказали, что на Восточном выезде в Уфе тестируют транспондеры, которые позволяют бесконтактно рассчитываться за проезд.

После прохождения тестового режима транспондеров мы планируем запустить отдельную полосу для машин, оборудованных транспондерами. Это может значительно ускорить проезд для этих людей. 300 автомобилей у нас проехало, кстати, хочу сказать, что к празднованию 450-летию мы с логотипами транспондеры реализуем.

Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Также обсудили порядок предоставления льготного проезда по Восточному выезду для отдельных категорий граждан. Ветераны боевых действий, Великой Отечественной войны и перевозящие их лица, участники СВО и члены семей участников СВО, погибших при исполнении военного долга, а также водители электромобилей смогут проезжать совершенно бесплатно. А обладатели автомобилей, работающих на газомоторном топливе, будут оплачивать 50% от стоимости проезда.

уфавсердце
Пенальти