В Башкирии на ремонт дорог выделили 7 млрд рублей

После прохождения тестового режима транспондеров мы планируем запустить отдельную полосу для машин, оборудованных транспондерами. Это может значительно ускорить проезд для этих людей. 300 автомобилей у нас проехало, кстати, хочу сказать, что к празднованию 450-летию мы с логотипами транспондеры реализуем.

Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан