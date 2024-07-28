В Башкирии мужчина спас из огня своего 74-летнего соседа

Пожар случился в деревне Новые Багазы в Аскинском районе республики. Там загорелся дом, в котором в этот момент находился 74-летний пенсионер.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, его жена с улицы услышала звук пожарного извещателя. Затем женщина кинулась вытаскивать супруга на улицу, но у нее не получилось. Тогда она стала звать на помощь.

На выручку прибежал сосед – 37-летний Данил Ильясов. Он на руках вынес пожилого односельчанина на воздух и вместе с другими соседями тушил пожар и сдерживал пламя до прибытия огнеборцев. Пожар потушен, дедушку с ожогами доставили в стационар.