В Башкирии спасатели оказывают помощь жителям Учалинского района

Из-за обильных осадков жители деревни Мулдашево Учалинского района оказались отрезанными от «большой земли». Об этом сообщает председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в своих социальных сетях.

Сейчас в населенном пункте размыты дороги, через плотину произошел перелив воды. Там дежурят спасатели. Сегодня утром они эвакуировали семью из четырех человек, в том числе 9-летнего ребенка с хроническим заболеванием, которому требовалась медицинская помощь. Мальчика перевезли на противоположный берег и передали медикам.

Также Кирилл Первов сообщает о том, что к ликвидации последствий дождевого паводка присоединились и спасатели из Челябинской области. Минувшей ночью они укрепили плотину и устранили перелив дамбы на озере Драга, которое находится на границе наших регионов.

Кроме того, еще на одной дамбе в селе Старобалбуково организован дополнительный паводковый водосброс. Ситуация находится на контроле, заверил Кирилл Первов.